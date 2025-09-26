El actor Rick Moranis vuelve al cine casi tres décadas después con la secuela de Spaceballs

El actor canadienseRick Moranis, recordado por clásicos como "Los cazafantasmas" y "Cariño, he encogido a los niños", regresará al cine tras casi 30 años alejado de las cámaras. Su vuelta será con Spaceballs 2, secuela de la comedia de ciencia ficción dirigida por Mel Brooks en 1987, convertida con los años en una película de culto.

Moranis retomaráel papel de Lord Dark Helmet, la parodia de Darth Vader que se convirtió en uno de los personajes más populares de la cinta original. La noticia ha generado gran expectación entre los fans, ya que el actor había decidido apartarse de la interpretación en los años noventa para dedicarse a su familia tras la muerte de su esposa

El reparto también contará con el regreso de otros intérpretes emblemáticos: Bill Pullman retomará su papel de Lone Starr, mientras que Mel Brooks, Daphne Zuniga y George Wyner completan el núcleo de veteranos. A ellos se sumarán nuevas incorporaciones como Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman y Anthony Carrigan, que aportarán frescura a la secuela.

El proyecto cuenta de nuevo con la implicación de Mel Brooks (con 99 años, pero manteniendo su ingenio intacto), que participa como productor, y suma a un reparto que combina viejas caras conocidas con nuevas incorporaciones. Aunque los detalles de la trama aún se mantienen en secreto, la secuela promete seguir la línea de sátira galáctica que caracterizó al filme original, parodiando sagas como Star Wars y otros referentes de la ciencia ficción.

Amazon MGM ha optado por el hermetismo en torno al argumento y al título definitivo, alimentando la expectación con pequeños guiños de humor propios de la franquicia. El estreno en cines está previsto para 2027, con la promesa de convertirse en un evento esperado por varias generaciones de fans.