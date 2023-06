Alaina Urquhart: «Siempre me ha interesado crear mundos que asustan»

AAlaina Urquhart le fascinó desde pequeña todo lo relacionado con nuestro lado más oscuro. Eso es algo que ha potenciado años después como forense y como creadora, junto con Ash Kelley, de «Morbid», uno de los pódcast más escuchados de Estados Unidos. Ahora Urquhart da el salto a la narrativa de ficción con «El carnicero y el pájaro» (Planeta), un «thriller» sobre un asesino en serie contado desde el punto de vista del verdugo y de la perseguidora, una forense llamada Wren Muller.

¿Cómo ha sido el salto de una forense acostumbrada a casos reales a la narrativa de ficción?

Fue bastante sencillo, un paso muy sencillo. Todo va de lo mismo porque siempre me ha interesado el terror, las cosas que dan miedo, la ciencia forense, incluso viendo series de ficción sobre el tema. Me metí, en un terreno que me resulta gratificante. Recuerdo que cuando hablaba con Ash Kelley, mi hermana en «Morbid», nos preguntábamos que por qué no hacíamos un pódcast y así teníamos una excusa para vernos y hablar de los temas que nos gustan. No sabíamos a dónde nos iba a llevar esto. Pero es que siempre me ha interesado crear mundos que asustan. Esta novela es algo que llevo cociendo desde hace tiempo, sobre todo mientras estaba embarazada.

Usted empezó pronto a indagar sobre estos temas muy pronto, a los siete años.

Por el mundo del crimen a los siete años no, pero sí me gustaban a esa edad las historias de miedo. Esos relatos me los tomaba a broma, pero es que me gustaban mucho, me entusiasmaba ese poder que tenían para asustarme. Aquello me resultaba una adrenalina muy bestia. (Risas)

¿Cómo le sentaba a sus padres que su hija tuviera esos gustos?

Mis padres son artistas. Así que ellos tienen un espíritu libre e innato, sobre todo mi madre que es una mujer muy diferente, alguien a quien le gusta el mundo de las hadas, pinta flores... Así que imagine cuando vio que yo me interesaba por, por ejemplo, los vampiros, me dio apoyo desde el minuto cero. Cuando tenía ocho años, mis padres me compraron uno de esos kits para montar esqueletos de juguete. Les tengo que dar las gracias por todo aquello.

¿Le gustaría ser como su particular patóloga forense Wren Muller?

Diría que Wren es quien yo quisiera ser, es decir, una persona muy decidida y determinada. Es una persona difícil, a quien le gusta darle la vuelta a las cosas, pero que se obsesiona concentrándose demasiado. Busca demasiado la perfección, algo que también me ocurre, pero tiene sus defectos.

Opta por contar la historia desde dos puntos de vista: perseguidora y perseguido.

Me pareció que lo interesante era verlo desde dos prismas. Probablemente nos gustaría verlo desde el punto de vista de Wren, pero pensé que también era interesante el del asesino. Es una especie de «vouyerismo» el saber por qué hace esas cosas. Lo hago para que el lector se frustre más.