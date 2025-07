Andrés Serrano, el artista que propone crear un mausoleo para Trump

No pasa desapercibida la última propuesta planteada para la celebración en 2026 de la Bienal de Venecia. Tiene que ver con el pabellón de Estados Unidos, y viene de la mano del irreverente artista y fotógrafo Andrés Serrano. El creador estadounidense ha decidido participar en este proyecto, y propone crear un mausoleo para Donald Trump. No es la primera vez que Serrano trabaja aludiendo al presidente de EE UU. Todo comenzó en 2019, cuando compró por 1.880 dólares un pastel de bodas en miniatura que el presidente regaló junto a Melania en su boda de 2005. Desde entonces, Serrano ha ido acumulando miles de objetos firmados y de la marca de Trump, creando una colección en la que se ha llegado a gastar, según medios especializados, 200.000 dólares (unos 170.000 euros).

Bajo el título "The Game: all things Trump", el pabellón presentaría ante el espectador, el crítico o el coleccionista un retrato multimedia de Trump, ofreciéndose la idea global como un mausoleo. Algo que, dado que se expondrá en Italia, cuenta con un significado añadido, pues funcionará como una suerte de guiño hacia los mausoleos a emperadores romanos (salvando las grandes distancias) erigidos en la capital del país vecino. "No puedo pensar en nadie mejor para representar a Estados Unidos que el propio presidente", ha explciado Serrano en un comunicado.

La propuesta de Serrano también incluye su película de 2022 titulada "Insurrección", y que versa sobre el asalto al Capitolio estadounidense por parte de partidarios de Trump el 6 de enero de 2021. Un episodio que, para el artista, fue inspirador y que le llevó a dedicar meses buscando fotografías y vídeos en plataformas y archivos.

Con esto, asegura Serrano que su propuesta no trata ni de celebrar ni de denigrar a Trump. Ha afirmado a "The art newspaper" que "no soy juez de nada, sólo un observador. Donald Trump fue elegido presidente dos veces, así que si crees en la democracia, tienes que decir que el pueblo ha hablado. La política está en todas partes, incluso en la mesa de la cocina. Hay una delgada línea entre la política y el entretenimiento. Los medios de comunicación están encantados de presentarnos ambos en un mismo contexto".

La exposición coincidirá, además, con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de EE UU, otro motivo por el que Serrano ha decidido crear dicho mausoleo: para que funcione como una instantánea de una época pasada. Según explica Serrano al medio citado, "muchos de los objetos de 'The Game: All things Trump' reflejan su sentido del diseño (el del presidente), ya sea que los haya diseñado él mismo o que hayan sido diseñados para él. Él intervino. Tiene buen ojo. Reconoce una buena imagen cuando la ve. Incluso se le podía llamar artista conceptual".

La propuesta, no obstante, aún no está del todo aprobada. Fue presentada a principios de julio a la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales (ECA) de EE UU, y no será hasta el 1 de septiembre cuando se anuncien los proyectos aceptados y que finalmente se destinarán a la Bienal.