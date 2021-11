Muere Sylvia Polakov, la fotógrafa de la Reina Sofía y la Movida Madrileña

Cultura

Su ojo y su objetivo captaron diversos momentos históricos de nuestro país, a través de sus figuras y características más relevantes. Sylvia Polakov, fotógrafa versátil y reconocida, ha fallecido hoy, según han anunciado a través de su perfil oficial de Instagram: “Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Sylvia Polakov, el 25 de noviembre de 2021″, publican. Así, la profesional que fotografió a la Reina Sofía, Isabel Preysler, Luis Escobar o Antonio Banderas, entre otros, deja un vacío en el panorama visual, así como un legado que refleja los momentos más interesantes de nuestro pasado.

Entre 1977 y 1989, en Madrid había de todo: la Movida Madrileña contrastada con el surgimiento de la jet set. Escritores y músicos atormentados se entremezclaban con aristócratas e hijos de dictadores latinoamericanos. Un panorama que Polakov resumía como que “salías de casa y lo único en que pensabas era: ‘esta noche no voy a parar’”. Y así se refleja en su perfil de Instagram, todavía abierto, donde publicó imágenes de Antonio Banderas junto a Ana Leza, así como de Isabel Preysler, Juanjo Rocafort, Carmen Maura, Marisa Paredes, Ágatha Ruiz de la Prada, Isabel Luque, Adolfo Suárez o Rocío Durcal.

Figura clave por haber retratado como nadie a la aristocracia, destacando la Reina Sofía, encontró en Marbella y Madrid sus inspiraciones, así como enfocó en estos lugares sus trabajos más conocidos. “Posiblemente el aspecto especial es la diversidad de campos en los que he desarrollado mi trabajo, siendo todos por encargo: me he apuntado a todo. Moda fue lo primero que hice, retratos, eventos, bodas, catálogos, publicidad, corazón... ¡Todo me gustaba y me sigue gustando! Incluso me apunté a hacer fotos en ‘Interviú', porque era la revista que más se vendía en España en aquel momento”, explicó Polakov.

Por tanto, ante la fotógrafa bien pudo posar Sofía de Habsburgo como Lolita Flores, pasando por Elena Ochoa Foster o Luis Escobar. “París estaba en decadencia, Londres era una mierda y en Roma no se podía estar por los secuestros, había un clima político horrible. Entonces muchos jóvenes miramos hacia Madrid”, explicaba la artista a Boris Izaguirre para un reportaje que se publicó en “Vanity Fair”. “No había ya dictadura, la gente era guapa. Nunca cenabas antes de las once de la noche, todo el mundo que conocías estaba creando algo diferente... Había necesidad, hambre de mezclarse. Flamencos con chicos de familias bien, gays con heteros, arquitectos con maquilladores, anticuarios con galeristas de arte moderno”. Nos despedimos de la profesional, según la definió Izaguirre, “más minuciosa que han conocido diversas publicaciones europeas”.