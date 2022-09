Leon Löwentraut: una explosión artística sin límites

Pocas veces unas paredes blancas tienen la oportunidad de acoger tal cantidad de ingenio. En la Galería Gerhardt Braun, ubicada en la calle madrileña de Claudio Coello, se ha producido una especie de explosión vivencial y artística que rápidamente envuelve al espectador. Se trata de la exhibición de una veintena de obras que funcionan como una oda a la vida. Azules, rojos, naranjas, dorados, amarillos y morados se funden para crear formas imponentes. Unas figuras que clavan, tengan o no ojos, sus miradas penetrantes con el simple aunque inabarcable mensaje de «no existen límites». En el arte, para el alemán Leon Löwentraut, no hay barreras y, de haberlas, la labor de un artista está en romperlas. Durante un encuentro en dicho espacio con el pintor, de 24 años, quien, con gafas de sol y una energía que extrae del irresistible ajetreo del centro de la capital, explica a este diario que sus lienzos «son explosivos, expresivos, abstractos y con formatos grandes porque quiero expresar que, de haber límites, eso no sería arte, pues en esta disciplina no existe fin». Y así se percibe en cada obra que compone «No limits», título del proyecto artístico que mostrará al público en dicha galería hasta el 3 de diciembre.

Salirse de lo cotidiano

Asegura Löwentraut que su proceso creativo «es algo íntimo, muy personal, proceso muchas emociones y temáticas muy personales». No obstante, cuando llega la hora de mostrarlo al público, «me encanta, me gusta que la gente tenga un encuentro con el arte y que pueda tener perspectivas nuevas. Mi arte es para todo el mundo». De esta manera, presenta lienzos, carboncillos y esculturas recientes, todos ellos creados a partir de su propia retina: «En mi obra plasmo encuentros con personas. Me inspira viajar y encontrar a gente que me provoca diferentes sensaciones», apunta.

En especial, las piezas que se encuentran en «Volar», nombre de la instalación donde se distribuye la muestra, nacen de un proyecto que creó en colaboración con la clase magistral del curso «Diseño Virtual», de la Universidad de Kaiserslautern. De esta manera, los visitantes experimentan una sensación tanto de manera analógica como digital, un intercambio inmersivo, interactivo e inspirador, siendo capaz cada espectador de sumergirse en las propias emociones de Löwentraut. Afirma el artista que le gustan las nuevas tecnologías y, ante todo, que un creador sea pionero: «El mercado del arte tiene muchas pautas muy anticuadas. Pienso que los artistas deben crear algo nuevo, salirse de lo cotidiano», explica quien, además, es coleccionista, por lo que conoce esta disciplina como espectador, pintor y cliente. Con esto, Löwentraut matiza que «soy un artista que creo con mis manos, y con el tema de las NFT siempre he sido cauteloso. Creo que el ‘’boom’' se vivió durante la pandemia, pero que ahora hay más reparo, ya no tiene tanto éxito entre coleccionistas. Creo que una persona que ve un lienzo físico va a percibir un diálogo más intenso que viéndolo a través de una pantalla. Mis obras tienen una profundidad a la que tan solo se llega si el espectador está frente a ellas».

Nueva York, Londres, Viena, Venecia, Zürich, Múnich, Copenhague e Ibiza son algunos de los enclaves en los que se han realizado exposiciones del artista. Aún siendo joven, con bastante recorrido por delante, ya cuenta con un nombre en el mundo del arte a nivel internacional, convirtiéndose poco a poco en el rostro de una generación de artistas que ofrecen un impulso fresco y novedoso a la escena artística. Eso sí, siempre con la filosofía, reitera, de la libertad, y con el objetivo de «superar artísticamente los límites del tiempo».