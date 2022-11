Cinco exposiciones en la XI Bienal de Lanzarote, que vuelve con un marcado carácter latinoamericano

Tras su exitoso arranque en septiembre en el contexto de la memoria histórica, regresa en su segunda fase, la XI Bienal de Lanzarote con cinco exposiciones que abordarán temáticas como inmigración, mujer y fronteras y con Latinoamérica como telón de fondo.

La isla de Lanzarote será el escenario de nuevo de esta bienal bajo título ‘Como la liebre en el páramo’ presente hasta el mes de marzo de 2023 y que continúa en su homenaje a Leandro Perdomo y a sus textos al coincidir con el 30 aniversario de su muerte.

Cinco poderosos discursos y un taller participativo que estarán representados por un artista de la isla de Lanzarote y cuatro artistas internacionales de gran relevancia procedentes de México, Venezuela, Cuba y Rumanía.

Tania Candiani: Los ojos bajo la sombra

Esta segunda fase de la XI Bienal de Lanzarote ofrece la primera exposición individual en España de la artista mexicana Tania Candiani. Un proyecto que nació con Camouflage (2020) en el que Candiani recreó las fotografías de Dorothea Lang de 1942 donde mujeres americanas de origen japonés encarceladas en campos de concentración tejían enormes redes de camuflaje, visibilizando así el trabajo forzado. Para esta Bienal de Lanzarote, la artista invita a mujeres del archipiélago a emular el trabajo de aquellas prisioneras, pero esta vez con tiras teñidas con grana cochinilla, evidenciando cómo las migraciones derivadas del comercio entretejen una red capaz de cambiar a las sociedades, incluso al paisaje de un territorio. Una exposición que podrá disfrutarse en el MIAC – Museo Internacional de Arte Contemporáneo del Castillo de San José desde el 17 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023.

El título de la exposición procede de un texto de 1912 de Ángel Guerra donde describe la labor de las recolectoras de cochinilla en Lanzarote:

“Pusiéronse de nuevo a la faena. Las seis mujeronas, dos viejas y las otras cuatro jóvenes, la mano bien forrada en trapajos, que simulaban guantes, la cara cubierta a estilo moruno, sin dejar ver más que los ojos bajo la sombra de la enorme sombrera de palma, cogieron la cuchara, especie de apagaluces, y comenzaron, enzarzadas entre los nopales de recio tronco y resistentes pencas, altos y compactos, a recoger la cochinilla. […] Era labor penosa, que exigía muchos cuidados. Un puñado de aquello era una riqueza. […] ¡Las que tendría el amo guardada! Con los tunerales de los cercados y la barrilla del lejío quemada, había hecho mucho dinero.”

Los ojos bajo la sombra. Tania Candiani.

Carlos Martiel: Mediterráneo

Del 17 de noviembre de 2022 al 31 de enero de 2023- la Sala Souvenir del MIAC expone un solo proyect del artista cubano Carlos Martiel. Un vídeo de la performance en la que él mismo se sumerge en un cubo de agua del mar Mediterráneo que va llenándose paulatinamente. En este proyecto, el artista alude a las políticas de inmigración y documentación y al símbolo de la libertad y a una humanidad que a menudo se niega a inmigrantes y refugiados. En palabras de Eduardo Carrera, “Carlos encarna la experiencia de la migración, porque el individuo que está migrando por instinto de supervivencia, cree que la vida que lleva no vale mucho, no le teme a la muerte, no le teme a ahogarse. Martiel nos recuerda en este proyecto que vivimos en una sociedad antinegra y lo que cuesta mantener la respiración en el cuerpo Negro. El resistir por una vida soportable para que los sujetos racializados tengan espacios para respirar… Con la respiración viene la imaginación. Con la respiración surgen las posibilidades”.

Marcos Montiel Soto: Tratado de maracas negras y Paralelismo tropical de la ausencia

Viajero e inmigrante, Marco Montiel-Soto explora en su obra las intersecciones entre territorios políticos y poéticos, tradiciones, arqueología, mitos, muerte, cosmos y caos. Desde el 17 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de enero de 2023, el MIAC acoge en su Sala Pancho Lasso, las dos piezas que presenta el artista en esta bienal.

Por un lado, Tratado de maracas negras (2022), un vídeo con dos maracas protagonistas que danzan en las islas Canarias, en un paisaje surrealista y volcánico en los alrededores de Teseguite, Lanzarote. Teseguite significa poblado o aldea, un pequeño y tranquilo pueblo que fue fundado por esclavos a los que se les prohibió instalarse en la antigua capital de la isla, Teguise. Y, por otro lado, Montiel-Soto presenta Paralelismo tropical de la ausencia (2022), una instalación en la que la colonización del nuevo mundo y el comercio tricontinental de esclavos se entrecruzan en este puente transatlántico con máscaras y maracas negras, flujos migratorios y surrealismo social, simbología y cultura mestiza, sarcófagos y piratas.

Marius Ionut Scarlat: Tres días, ocho días, cuarenta días

Marius Ionut Scarlat en colaboración con Veintinueve Trece y en el marco del Encuentro de Fotografía y Artes Visuales de Lanzarote, presenta su exposición individual Tres días, ocho días, cuarenta días, del 4 al 15 de enero en La Casa Amarilla. Una exposición que presenta el hogar como eje vertebrador a través del seguimiento de rituales funerarios. El hogar entendido como un espacio físico, pero también psicológico y emocional y que actúa como reflejo del contexto social y económico.

Partiendo de sus propias vivencias, se adentra en los ritos mortuorios ortodoxos de la cultura rumana, de la que procede y plantea una reflexión sobre cómo manejamos las emociones en torno a la muerte, tanto en público como en privado.

Ximena Labra: Tlatelolco Public Space Odyssey

Del 18 de noviembre de 2022 al 1 de marzo de 2023, la artista mexicana Ximena Labra presenta Tlatelolco Public Space Odyssey en el CIC El Almacén, gracias a un convenio en colaboración con el MUAC (Museo Universitario de Arte Contemporáneo de México). Inspirándose, en parte, en el principio de la visionaria película 2001: ‘Una odisea del espacio’ (1968) de Stanley Kubrick que representa el descubrimiento de una escultura misteriosa y minimalista en el espacio exterior, la artista Ximena Labra diseña una estrategia para infundirle poderes alucinantes al monumento a las víctimas de Tlatelolco.

La Bienal, hasta marzo de 2023

Esta Bienal contará, hasta finales de marzo, con una programación estructurada en cuatro exposiciones colectivas, tres individuales, cinco proyecciones, tres ciclos de conferencias, una mesa redonda, una performance y una acción en barrios de la isla.

En el mes de marzo se contará con las exposiciones de la artista Patty Chang, Jenny Jaramillo, Mónica Mayer, Marina Vargas y Teresa Correa.

A esto se sumarán distintas actividades como conferencias, charlas y coloquios entre otros.