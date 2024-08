Una cabra, dos elefantes, tres monos, un lobo y un pelícano: el enigmático zoo de Banksy

Banksy no sería él si no añadiese a su arte un punto enigmático, si no nos empujase a ir detrás de cada obra que coloca para repensarla y reflexionar. De misterio ha colmado las calles londinenses esta semana el popular grafitero británico. El lunes apareció una cabra montesa cerca del puente de Kew desafiando la gravedad en lo alto de una cornisa de donde caían unas rocas que se desprenden. ¿El significado? Unos curiosos interpretaron la obra como el símbolo de la raza humana al borde la extinción. Otros vieron la expresión de la falta de privacidad en los espacios públicos, valorando que el animal apuntaba a una cámara de circuito cerrado.

British artist Banksy releases third animal-themed artwork in London ANDY RAIN Agencia EFE

El martes, el artista de Bristol aumentó el furor con dos elefantes. Esta vez fue en Chelsea y los animales se miraban desde ventanas cerradas con sus trompas casi tocándose. La imagen publicada en sus redes sociales sin comentario alguno sugirió a sus seguidores la metáfora del elefante de la habitación, una expresión común en psicología de aquello tan grande que no puede ignorarse. Un día después, el miércoles, tres monos columpiándose en un puente en Brick Lane. Este animal es uno de los símbolos más recurrentes del artista y con él representa la necesidad de reflexionar sobre la naturaleza humana y las normas impuestas en la sociedad en la que vivimos.

People view a new Banksy artwork in Chelsea ANDY RAIN Agencia EFE

No da ninguna explicación, aunque son muchos los ciudadanos que se han apresurado a ver un mensaje claro en el legendario artista callejero que tiene que ver con los disturbios que se están viviendo en el Reino Unido. De hecho, su particular zoológico llega después de que en junio sorprendiera con la simulación de un barco de inmigrantes abriéndose paso entre la multitud durante las actuaciones de la banda de punk indie Idles (también de Bristol) y el rapero Little Simz. El entonces ministro del Interior, James Cleverly, criticó la maniobra por "trivializar" las travesías en pateras, y calificó la acción artística de "vil".

La última obra de Banksy, la silueta de un lobo aullando, apareció el jueves sobre el tejado de un edificio semi abandonado que daba la impresión de estar enmarcada en una luna llena. Apenas duró unas horas, ya que unos encapuchados se acercaron con una escalera metálica y sustrajeron la obra ante la mirada atónita de los vecinos.

Britain Banksy ASSOCIATED PRESS Agencia AP

La última de las piezas ha aparecido este viernes. Es un pelícano en la fachada de una tienda de pescado y patatas fritas de Walthamstow. Se compone de dos siluetas de pájaros y ha sido descubierta en la pared exterior del Bonners Fish Bar, en Pretoria Avenue.

En 2019 el artista británico batiendo un récord en Sothebys: la casa de subastas vendió una de sus creaciones por 11 millones de euros. Se trata de la obra "Devolved Parlament", de dos metros y medio de alto por casi cuatro y medio de alto. En ella se aprecia el espíritu reivindicativo del artista con la sede de la Cámara de los Comunes del Parlamento británico poblada por 150 chimpancés que miran con atención al Primer Ministro, de pie en el centro de la imagen, también representado por un mono.

Aunque fue creada en 2009, hasta entonces había pertenecido a un coleccionista privado y se expuso al público en Bristol antes de su subasta millonaria en Sotheby's.