Este museo español está entre los 10 más visitados del mundo

El Museo Nacional del Prado se encuentra entre los 10 museos más concurridos del mundo el pasado año 2023, según "The Art Newspaper", que, además, afirma que se han recuperado "mayormente" los niveles de visitantes prepandemia. Cuando se cumplen cinco años de 2019, el periódico asegura que los principales museos tienen "números muy similares" a los del primer año antes de la pandemia de la Covid-19 y, en el caso del Museo Rijksmuseum en Ámsterdam; el Museo Getty Villa en Los Ángeles y el Museo Nacional de Escocia, los visitantes son exactamente los mismos.

El diario neoyorquino precisa que otros museos, pese a no superar o igualar esas cifras, también han recuperado los niveles "normales" al haber una diferencia de menos del 10 por ciento (10%) respecto a los visitantes de 2019. Este es el caso de los Museos Vaticanos (-2%); The Broad en Los Ángeles (-2%); Museo de Bellas Artes de Virginia (Estados Unidos) (-3%); el Museo Nacional del Prado (-5%); la Galería Nacional de Arte en Washington(-6%); el Museo Británico de Londres (-7%); y el Louvre, en París (-8%). Aún así, hay un grupo de museos que sigue sin atraer visitantes a esos niveles y "The Art Newspaper" considera que la explicación es "obvia", ya que se trata de los Museos del Kremlin en Moscú (-67%) o los diez museos más importantes de Reino Unido (-13%), debido al Brexit.

En total, los 100 museos más visitados del mundo, en 2023 recibieron 175 millones de visitantes, que suponen 141 millones más que el año anterior, pero siguen estando por debajo de los 230 millones de visitantes que se registraron en 2019. Así, el listado lo encabeza el Museo del Louvre (8.860.000 visitantes); seguido por los Museos Vaticanos (6.764.858 visitantes); el Museo Británico de Londres (5.820.860 visitantes); el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (5.364.000 visitantes); el Tate Modern de Londres (4.742.038 visitantes); el Museo Nacional de Corea en Seoul (4.180.285 visitantes); el Museo de Orsay (3.871.498 visitantes); las Galerías Nacionales de Arte en Washington (3.829.812 visitantes); el Museo del Prado (3.337.550 visitantes); y, en el décimo puesto, el Museo Hermitage de San Petersburgo (3.273.753 visitantes).

Entre los 100 más visitados, se encuentran, además del Prado, otros museos españoles como el Reina Sofía en el puesto 40 (1.514.854 visitantes); el Museo Guggenheim de Bilbao en 45 lugar (1.324.221 visitantes); el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza en el puesto 67 (1.017.684 visitantes); el Museo Picasso de Málaga en 87 lugar (779.279 visitantes); el Teatro-Museo Dalí en Gerona que se encuentra en el puesto número 92 (726.199 visitantes); y en último lugar, en el 100, el museo CaixaForum de Madrid (655.422 visitantes).