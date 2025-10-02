Manuel Luna: El arte (o el atrevimiento) de vivir en la ataraxia

Son hoy valientes aquellos que viven con calma. Los que sujetan la serenidad y la templanza a pesar de la frenética actualidad. No vivimos una actualidad precisamente prudente, ni impera en ella el autocontrol. Y menos aún el detenimiento y la reflexión. Es por ello de agradecer esa capacidad que tiene el arte de aludir a esta virtud de mantener la calma desde el caos, de no perturbarse ante el riesgo. Una actitud estoica que viene cultivando, moldeando y alimentando el artista sevillano Manuel Luna a lo largo de su trayectoria. Gran defensor del naturalismo y de pincel realista, el artista aterriza en Madrid con una exposición que ya en su título es una declaración de intenciones: «Ataraxia». La Galería Fourquet 31 de Madrid acoge una serie de obras en las que Luna desarrolla dicho concepto, referido a la imperturbabilidad del alma, en constante diálogo con su entorno.

La muestra, que también contiene esculturas de Andrés Lasanta, invita a la reflexión sobre los límites de la calma en un mundo convulso. En el caso de las obras de Luna –14 óleos, una selección de sus pinturas más recientes–, el espectador se verá tentado (o invitado) a explorar la tensión entre lo humano y lo animal, la vulnerabilidad y la protección, lo instintivo y lo racional. Un diálogo visual y conceptual que se antoja interesante y necesario en una cotidianeidad cambiante, y que el pintor propone siguiendo su siempre fiel estilo figurativo y cargado de simbolismo.

Luna se define por la naturalidad (para algunos, atrevimiento) de plasmar lo que piensa, siente o le inquieta en sus lienzos. Y ahora es el turno del público madrileño para presenciarlo. Regresa a la capital de la mano de uno de los espacios de referencia del arte contemporáneo. Con una trayectoria marcada por la experimentación pictórica y el compromiso con este estilo artístico, Luna ofrecerá en la calle Doctor Fourquet 31 impacto estético y profundidad crítica, producto de un recorrido impecable y basado en la pasión por que cada pincelada sea sinónimo de impacto.

La muestra, inaugurada este miércoles, estará abierta al público en el horario habitual de la galería (de martes a viernes entre las 12:00 y las 19:00, y los sábados de 12:00 a 15:00). Servirá, además, como preámbulo a otra muestra que volverá acercarnos el arte de Luna: a principios de noviembre llevará su arte a Arroyomolinos.