Una movida Bárbara de Ouka Leele en el Museo de Roma en el Trastevere

El último encuentro con Ouka Leele no fue en su casa de Madrid sino aquí en Roma porque "su alma" ha pasado por la Ciudad Eterna por medio de su hija María Rosenfeldt. Bárbara se fue el 24 de mayo de 2022 pero su arte colgado en los muros del Museo de Roma in Trastevere, hace revivir lo que esta artista única vivió, sintió y plasmó. Esa última vez que nos encontramos en Madrid, Bárbara y yo teníamos deseos de charlar y lo hicimos aprovechando la entrevista que me había concedido para la revista Binter Canarias. Entrar a la casa de Bárbara era sumergirse en una burbuja, era vivir con ella horas metida en un mundo diferente, en su mundo. Todo empezaba desde el momento en el que abría la puerta con una gran sonrisa y daba un abrazo de esos que llegan profundamente y la emoción se mantenía hasta el momento en que llegaba la despedida que solía ser con una sensación siempre de nostalgia, de no quere dejar de esta a su lado. Estar con ella en su “hábitat” era como vivir algo casi irreal. Cuando tuve que marcharme aquella vez junto con la gran fotógrafa que me acompañó en esa ocasión Paz Sriphova, tuve que hacer un gran esfuerzo para pisar la calle y volver al mundo real. No la volví a ver, pero aquí, en la Ciudad Eterna la he sentido y muy de cerca.

Con Ouka Leele en su casa de Madrid Paz Sriphova Paz Sriphova

Se acaba de inaugurar en el Museo de Roma en el Trastevere la muestra Una movida Bárbara de Ouka Leele que ofrece un viaje a través de su larga carrera (1978-2014). Sus piezas más emblemáticas están colgadas en estos muros romanos que llevan al visitante a sumergirse en el arte de esta artista irrepetible. Inicia con su famosa “Peluquería” y termina con su obra del 2014 “A donde la luz me lleve” Un título que parecía premonitorio. Nadie supo de su enfermedad hasta cuando ya le quedaba poco tiempo para estar aquí con nosotros.

Hablando con María Rosenfeldt, su hija en Roma

“Yo he pasado muchísimo tiempo con ella porque me llevaba con ella de viaje, no fui al colegio, me educó en casa. Era mi profesora, mi madre... Tengo muchos recuerdos con ella como estar en el Museo del Prado cerrado haciendo sesiones de fotos, o ir al Festival de Arles de Fotografía con seis años y pasar el tiempo jugando debajo de una mesa mientras ella daba una charla o estar aquí en Roma durmiendo en la Academia de España, siempre estuve pegada a ella durante toda su trayectoria”. María comenta que otros padres comentaban el hecho de que no la llevara al colegio y la educara en casa y le dejara en libertad total y así lo describe: “Creo que toda esa libertad del amor que ella tenía por todo era una combinación perfecta porque cuando hay amor, todo va bien”.

Sobre la muestra que estará expuesta en Roma hasta el 7 de Julio 2024, María hace mención al primer autorretrato que está justo entrando en la muestra, una de las pinturas más icónicas de Bárbara “Herida como niebla por el sol”- 1987” y señala que la creó en la época que realizó la pieza en la Cibeles homenajeando a Atalanta y comenta también sobre las piezas tituladas “Peluquería” al ser el icono que siempre la ha acompañado. Para María sus autorretratos son ella, su madre con su mirada en diferentes etapas.

Es una muestra que tiene diferentes momentos de la vida de la artista, tanto las más coloridas como la etapa en blanco y negro, las acuarelas y las piezas de cartelería de las primeras exposiciones y piezas de merchandising porque como María dice sobre esta muestra: “En muy poco se puede abarcar su esencia”.

A Ouka Leele se le ha encerrado mucho en La Movida, pero si nos ponemos a observar este movimiento realmente duró solo dos años y a Bárbara le cansó de que se le hubieran encasillado solamente en ese periodo. No se puede olvidar que también tocó temas como la poesía, el performance, el diseño de vestuario de teatro, escenografía, murales como el que pintó en Murcia de 30 metros cuadrados: “Ella nunca se puso un límite” destaca su hija María.

La dimensión de Ouka Leele fue enorme y tanto así como tener una pieza expuesta permanentemente en el Museo del Prado “Menina Liberada”. En 1987 se convirtió en la artista más esperada del momento cuando el Museo de Arte Contemporáneo organizó su primera muestra retrospectiva, rompiendo todos los códigos establecidos después de cuarenta años de dictadura. Es conocida por su pintura y el uso de la fotografía en blanco y negro que después iluminaba con colores, conjugaba muy bien la pintura con la fotografía la que se consideraba un arte menor en aquel momento en España. También creó “La Mística Doméstica” transformando objetos de uso cotidiano como una simple plancha o una cuchilla de afeitar. Con su libertad creativa resolvía cada pieza también con flores, ilustraciones, libros de poesía, …En 2005 recibió el Premio Nacional de Fotografía. En sus últimos años se dedicó principalmente a la pintura.