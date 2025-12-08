La National Gallery anuncia en 2026 la primera exposición de Zurbarán en el Reino Unido

La National Gallery de Londres acogerá la primera gran exposición en el Reino Unido del pintor Francisco de Zurbarán, considerado uno de los grandes artistas del barroco español junto con Diego Velázquez, Bartolomé Murillo y José Ribera. La exposición de este artista, famoso sobre todo por sus retratos religiosos, será de pago -como suelen serlo las monográficas en este museo-, y abrirá el 2 de mayo de 2026, pudiéndose visitar hasta el 23 de agosto.

Constará de 50 pinturas, algunas de fondos propios de la National Gallery y otras procedentes de varios países, pero principalmente del Museo del Louvre parisino y del Arts Institute de Chicago (EE.UU.), que coorganizan la exposición y a los que luego viajará la muestra. También habrá obras prestadas por el Museo del Prado y el Thyssen de Madrid, así como del Museo de Bellas Artes de Lyon (Francia).

Zurbarán se especializó en su vida (1598-1664) en la pintura sacra, con abundantes retratos de vírgenes y santos con una mirada entre devota e ingenua, pero su maestría la supo plasmar también en la pintura de bodegones, donde demostró un gran dominio de la luz y los detalles naturalistas.

Sevillano de nacimiento, pasó allí la mayor parte de su vida y su trabajo fue en gran medida respuesta a los encargos que recibía de las poderosas órdenes religiosas de esa época, en la que esa ciudad española era un pujante centro del comercio con las Indias.

La muestra estará dividida en seis salas y tendrá un orden entre cronológico y temático, e incluirá algunas obras profanas menos conocidas del pintor andaluz, como los retratos de Hércules (en dos de sus doce trabajos mitológicos) encargados para el Palacio del Buen Retiro de Madrid.

El comisario asociado de la muestra, Daniel Sobrino Ralston, señala que esta exposición ofrece nuevas perspectivas sobre la obra de uno de los grandes artistas del barroco, "cuya obra visionaria ha configurado nuestra percepción del siglo XVII español".