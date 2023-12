Popeye, un icono pop a sus 95 años

En esta ocasión Sandra Rojo Picón pinta a Popeye con un cielo muy madrileño y fumando. A esta artista inquietísima le dio por titular esta pieza “Fumando espero”. Un Popeye suspirando y enamorado de su Olivia del alma. Y así son los suspiros de Sandra cuando le pregunto por un futuro próximo, porque si algo hay en este momento en el mundo, es una generación de artistas que quieren despegar. Pero hay de despegues a despegues porque ella lo tiene claro: “Quiero ir a Asia. Quiero llegar a ese mercado”. Lo tiene claro y lo reconfirma: “Llevo pintando de manera regular desde septiembre de 2022 y me encantaría trabajar con una galería fuera de España. Hay que abrirse un poco al mundo exterior y Asia en concreto, pensarlo, es algo que me chifla. Si pienso en Europa sería Londres, Londres es mi sitio, pero los asiáticos tienen esa apreciación de lo europeo, de lo que hacemos aquí que me parece muy halagador. Me encantaría que mi obra se vendiese en Asia. Pienso que es tocar un sitio muy alto” afirma.

El mundillo que han creado los inventores de Lucha de Gigantes es genial porque es un permanente encuentro entre amigos que hablan el mismo idioma y que tienen las mismas aficiones. Es como los que cada vez que podemos hablamos de tenis con gente que le apasiona el tenis, o los enamorados del fútbol que les gusta estar con las personas que quieren hablar de lo mismo y eso es muy agradable. Estar entre amigos y aficionados de lo mismo con la misma pasión es fantástico. En esta ocasión el encuentro es por el arte, el arte actual y activo.

Ayer se inauguró una edición más del movimiento artístico “Lucha de Gigantes” liderado por un Gabriel Suárez imparable. Es la cuarta vez en un año que lanza un tema. Esta vez le ha tocado al genial Popeye y los artistas convocados homenajean con sus representaciones los 95 años del nacimiento del tragón de espinacas más famoso de la historia y de su eterno amor: Olivia.

Eva Poyato, otra de las artistas invitadas en esta edición, no se queda atrás con sus emociones cuando habla de cómo ha sido su trayectoria como artista: “Yo necesito hacer poesía con la obra.”

Como lo suelo subrayar, es vital ver a los ojos a los artistas para intentar entrar, aunque sea unos minutos, en sus pasiones y en este encuentro los ojos de Eva brillaban. Eva nació en Cartagena en 1972. Viajó mucho por el trabajo de su padre. Vivió en Tarragona y Madrid, pero por la actividad de su padre regresaron a Murcia. Los resultados en la escuela eran malos, tanto que se declara “tripitidora” . Confiesa que lo estudios no iban con ella. Estudió bachillerato artístico durante dos años. Le comentaron en repetidas ocasiones que valdría como artista, ella no lo creía a pesar de que desde pequeña ya hacía bodegones y no paraba de dibujar, de pintar, de sentir plasmando…

Al final se fue a Valencia y allí, a pesar de la soledad salió adelante dedicándose a lo que le apasionaba: el arte.

Volvió a Murcia, estudió grabado en Madrid, volvió a su ciudad y se fue a las Islas Canarias, no le fue también como hubiera querido y saltó a Galicia en donde permaneció allí un año. Más adelante empezó a trabajar dando clases en segundo de la ESO. Sacó una oposición, es funcionaria y ya en un momento más estable conoció a Moisés, uno de sus alumnos con el que ahora tiene dos hijos.

Cuando se casaron en el 2008 montaron un taller en un bajo. Su vida se desarrolló haciéndose cargo de sus hijos y realizando trabajos como ilustradora.

Habla maravillas de Moisés su marido, artista como ella, y aquí es en donde viene la magia:

El 24 de mayo a las 19.49 hrs. de este mismo año 2023, visitando lo que habían inventado los de Lucha de Gigantes en el mismo sitio en Madrid, en donde esta vez en las paredes está Popeye, las pinturas iban dedicadas a la Pantera Rosa, me llamó la atención una pieza, busqué entre el gentío al autor y ¿quién era? ¡Moisés Yagües! el marido de Eva Poyato, mi entrevistada de hoy. El arte es así, hay determinados momentos que hay sinergias que no se las espera uno, pero cuando sucede es mágico.

La persona a la que Eva conoció cuando daba clases y que ahora son una pareja de artistas que comparten sus vidas y sus aficiones y que ahora tienen dos hijos y crean cada uno su propio arte y son muy felices. El arte une, el arte emociona y hace sentir. El arte crea magias como esta.

En aquella ocasión Moisés me comentó lo que le pasó por su cabeza para pintar a la Pantera Rosa:

“Pasaron muchas ideas, pero se me ocurrió pintar este momento. El momento creativo en realidad es un momento misterioso”.

Cuando le pregunté en que estaba metido en ese período inmediatamente comentó: “Estoy preparando piezas para una exposición este verano, otro proyecto en Barcelona y varios para la feria Estampa y en Vietnam una exposición individual y otros proyectos que no se han concretado pero seguro que saldrán”. Moisés opinó, al igual que Sandra, que en el mundo hay mucho interés por lo que se está haciendo en España: “Las personas que están aquí en Lucha de Gigantes trabajan en Estados Unidos, en Asia. Hay que moverse. “

Eva reconoce que Moisés su marido no para de moverse y de contactar a medio mundo.

En esta ocasión la “muestra encuentro de amigos” HOMENAJE A POPEYE 95 AÑOS, podrá verse entre el 20 y el 22 de diciembre en el Hotel Only You de la calle Barquillo de Madrid.

Sobre la figura de Popeye

La personalidad de Popeye fue moldeada por el entorno social y artístico de los años 30 en Estados Unidos, así como por su creador, E.C. Segar.

La década de 1930 fue un momento de cambio y de incertidumbre en Estados Unidos. La Gran Depresión había dejado a muchas personas sin trabajo y la sombra de la guerra se cernía sobre el horizonte. El entretenimiento se convirtió en una forma de escape para muchas personas y la industria del cine y la animación floreció de manera espectacular. Fue en este contexto en el que Popeye hizo su debut en el cortometraje "I Yam What I Yam" en 1933.

E.C. Segar, su creador, fue un importante dibujante de cómics de la época. Segar trabajó para varios periódicos antes de crear el héroe en 1929. Popeye surgió como un personaje secundario en su tira cómica "Thimble Theatre", pero pronto adquirió un rol principal debido a su gran popularidad entre los lectores.

Los artistas invitados:

Eva Poyato, el pop onírico de Sandra Rojo, el pop con aires vintage de Jaime Sancorlo, Adamo Dimitriadis y su pop utópico, Arol y su peculiar surrealismo pop, el pop ingenuo y colorista de Oscar Llorens, Nuno Raminhos y su estilo hiper pop, Oscar Seco y su pop crítico y humorístico, Ricardo Nannini y su particular versión del comic, Jesús Aguado y su pop surrealista e inquietante, Yves Descamps y su pop caricaturesco, Pulp Anto y su pop de boli bic, e Iker Serrano.