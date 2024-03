El renombrado artista Fathi Ghaben muere en Gaza tras impedirle salir para recibir tratamiento médico

Desde la franja de Gaza tan solo se reciben noticias de dolor, desastre y sufrimiento. Entre la amalgama de sucesos que ocurren a diario, en el mundo cultural ha resonado con especial importancia el relacionado con el nombrado "el Van Gogh de Gaza". El pintor Fathi Ghaben, renombrado artista y pilar cultural de la comunidad palestina, ha fallecido a los 77 años, al no poder combatir una enfermedad. Según informaba la pasada semana el Ministerio de Cultura de Palestina, el creador falleció después de que las autoridades israelíes le impidieran salir de Gaza para recibir tratamiento médico, bajo solicitud de su familia.

Ghaben sufría una enfermedad crónica de pecho y pulmón, lo que no pudo tratarse en el sistema de salud de Gaza, pues se encuentra colapsado continuamente por los sucesivos ataques. "Me estoy asfixiando. Quiero respirar, quiero respirar", repetía Ghaben en un vídeo que su familia hizo público en Facebook el pasado 19 de febrero, y en el que el pintor trataba de hacer un llamamiento para encontrar ayuda.

El mundo artístico se despide, por tanto, de uno de los pintores palestinos más destacados, cuya fama se multiplicó en las décadas de 1970 y 1980. En su obra, destacada por las formas curvilíneas y los colores vivos, el artista ha retratado en numerosas ocasiones la resistencia palestina, así como las costumbres de su país. Gran defensor de la educación artística, Atef Abu Seif, ministro palestino de Cultura, le define como un creador que "inmortalizó la vida del pueblo palestino que la Nabka quería borrar, recordando el pueblo de Harbia, en el que nació. Palestina siempre estuvo presente en todos sus detalles".

Nacido en 1947, Ghaben vivió la mayor parte de su vida en Gaza, y desarrolló su pintura a menudo con grandes dificultades a la hora de hacerse con ciertos materiales. Arrancó en la pintura con el óleo, resaltando la belleza de la naturaleza palestina y su patrimonio, así como participó en numerosas exposiciones palestinas, árabes e internacionales. Si bien parte de su obra se ha llegado a perder bajo los escombros por sufrir su casa un bombardeo, sí se conservan cuadros y fotografías del artista en plena creación.

"Mis cuadros no están llenos de sonrisas. No son ruidosos, llamativos o carentes de una reflexión profunda. Dibujo las cuestiones nacionales palestinas y la realidad de la lucha palestina", definió el artista, confesando en una ocasión que "no puedo permitirme pintura ni herramientas, por lo que no puedo dedicarme plenamente al arte, y los niños necesitan comida en la mesa todos los días. Es un gran dilema".