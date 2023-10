El ex trabajador de un museo alemán, a prisión por robar cuadros y subastarlos

Hay situaciones que parece que tan solo las vemos en las películas, y que sin embargo suceden en la vida real cuando menos lo esperamos. Ejemplo de ello es lo que ha ocurrido recientemente en el Deutsches Museum, espacio artístico ubicado en Múnich (Alemania): un ex trabajador ha sido condenado a prisión por robar cuadros del depósito del museo, así como por venderlos a través de una casa de subastas. Pero esto no era todo, sino que el acusado, además, para no levantar sospechas, reemplazaba lo robado por copias falsas. Así lo hizo, por ejemplo, con un cuadro de Franz von Stuck, con cuyo original se hizo y, en su lugar, colocó una copia falsificada.

Ahora, según informan medios especializados en arte, un tribunal de Múnich ha condenado al ladrón, de 30 años y cuya identidad no ha trascendido. Ha sido acusado a un año y nueve meses de prisión, así como debe pagar una indemnización de más de 60.000 euros. Todo ello, por haber robado, en total, cuatro pinturas, así como de las cuales ha llegado a vender tres, las cuales afirmaba que pertenecían a su familia.

Sin antecedentes

A través de un comunicado, el tribunal ha comunicado que "el acusado aprovechó descaradamente su acceso a los depósitos de las instalaciones e su empleador y vendió valiosos bienes culturales para asegurarse un nivel de vida exclusivo y alardear de ello". Con esto, matizan con que el hecho de que el acusado no tuviera antecedentes penales ha suavizado de manera considerable su pena. Además, ha expresado arrepentimiento: "Dijo que actuó sin reflexionar. Ya no podía explicarse a sí mismo su comportamiento", explican desde el tribunal. "El acceso al depósito está muy regulado. Todo nuestro personal es confiable, pero no hay mucho que se pueda hacer si uno alberga energía criminal. No tenía antecedentes y no había forma de saber que era capaz de eso cuando lo contratamos", se defiende por su parte la organización del museo alemán.

Si bien el Deutsches Museum es uno de los museos de ciencia y tecnología más grande del mundo, también cuenta con su propia colección de arte, que ha ido obteniendo a través de legados de particulares y fundaciones. Entre estas obras, figura "La cata de vinos", pintura de Eduard von Grützner que vendió el citado ladrón, y por la que obtuvo casi 4.500 euros en la subasta. Asimismo, ganó incluso más dinero con "Dos chicas recogiendo leña en las montañas", de Franz von Defregger, por la que ganó 7.000 euros. La tercera que vendió fue "El cuento de hadas del rey rana", de Stuck, por la que el ladrón cobró más de 49.000 euros al ser adquirida por una galería de arte suiza.