Verdi y Wagner, ejes del Festival de Ópera de Múnich 2023

El 18 de junio arrancó la presente edición del Festival de Ópera de Múnich auspiciado por la Bayerische Staatsoper, aunque los platos fuertes empezaron ayer de la mano de la ópera «Hamlet». Este verano, la propuesta extiende las líneas temáticas de la temporada lírica, la exploración del amor y la muerte, «dos conceptos opuestos más cercanos de lo que pueda parecer a primera vista». A través de Verdi y Wagner, ambos enfrentados por sus visiones musicales antagónicas; dos estrenos –«Hamlet», de Brett Dean, que también se representa el 1, 5, 9 y 12 de julio; y «Semele», de Händel, los días 15, 18, 20, 22 y 25– que combinan el teatro musical más antiguo con la perspectiva contemporánea; más la reposición de nuevas producciones de la temporada, como «Boris Godunov» (el 4 y 6 de julio), de Mussorgski, y «Salomé», de Strauss (11 y 14 de julio), componen el cartel, en el que también figuran «Guerra y paz», de Prokófiev (2 y 7 de julio), «Così fan tutte» (el 15 y 17), de Mozart, y el programa doble «Dido y Eneas», de Purcell junto a «Erwartung», de Schönberg (20 y 22). La ópera de Brett Dean inaugurará el festival dirigido por Vladimir Jurowski y Neil Armsfield, musical y escénicamente, y un reparto compuesto por Allan Clayton, Caroline Wettergreen, Jacques Imbrailo y Sophie Koch.

Este festival no es tan conocido como otros, pero tiene una calidad superior al de Bayreuth o Salzburgo

En cuanto a conciertos, que engloba música de cámara y recitales de solistas, participarán Thomas Dunford, solista y director en una velada barroca; Plácido Domingo, que cantará arias de Puccini, Verdi y Giordano el 13 de julio; el pianista Igor Levit, con obras de Ronald Stevenson, Wagner y Liszt para el día 18; y sesiones líricas con Benjamin Bernheim y Konstantin Krimmel, entre otros, que actuarán el 19 y 21 de julio respectivamente.

El Festival de Múnich no sólo es uno de los más veteranos del mundo, sino que se ha convertido en referencia obligada cuando han de relacionarse los eventos musicales centroeuropeos del verano. La capital bávara, el más importante centro comercial e industrial del sur de Alemania, goza de un enclave envidiable, puente entre Austria, Italia y Alemania. Al pie de los Alpes se puede disfrutar de un paisaje verde salpicado de montañas, lagos y castillo. En sus proximidades hay puntos de obligada visita para el viajero musical, desde la bellísima Nuremberg, donde Wagner situó sus «Maestros Cantores», a ese Salzburgo natal de Mozart, que abre su célebre festival solapándose con lo último del muniqués. Un paso más allá, Verona. Es el auténtico pistoletazo de salida para los certámenes veraniegos.

Óperas, ballets y conciertos

Tradición, continuidad y un repertorio impresionante son los sólidos pilares que sustentan a la Bayerische Staatsoper, una ópera que puede mirar hacia atrás con el orgullo de su historia cultural de más de 350 años. La ópera se asentó en Múnich en 1653 y su desarrollo socio-histórico y musical ha continuado desde entonces de una manera inigualable en cualquier otro lugar del mundo. La Bayerische Staatsoper, edificado en 1818 con estilo neoclásico, ofrece más de 400 representaciones al año, a las que asisten cerca de 600.000 personas. Cada temporada se ofrecen más de 30 óperas, junto con ballets, conciertos y recitales. El programa es uno de los más variados de todos los teatros de ópera internacionales.

El Festival de Múnich no es tan conocido por el gran público como otros, ya que no ofrece el glamour de Salzburgo o la mística de Bayreuth, pero tiene un nivel de calidad y variedad superiores de lejos a todos los demás. Cada vez encuentra uno más aficionados españoles en el teatro y todos coinciden en que Múnich está a la cabeza de lo que hoy se ofrece en ópera en el mundo. No estamos ante un festival al uso, ni por duración ni por repertorio. Se mantiene durante todo julio y la programación aporta relativa novedad en cuanto a títulos, porque más bien se trata de ofrecer una selección de las producciones en cartel con esmerados repartos. De ahí que ningún otro certamen pueda igualar la variedad de títulos de Múnich, convertido sin duda en la cita de referencia para quien pueda permitirse veranear en la capital bávara.

Los cabezas del cartel

►Edward Gardner se encarga de la dirección musical de «Otello», obra de Verdi que se representa hoy y el 30 de junio.

►«Tristan e Isolda», de Wagner, la dirige el eslovaco Juraj Valcuha el 21, 24 y 29 de julio.

►No falta en la programación la icónica ópera «Don Carlo», de Verdi, que subirá al escenario el 28 y 31 de julio.

►Del repertorio de Wagner también se representará, el 16 y 19 de julio, la obra «Lohengrin».

►En cuanto a Verdi, figura en el cartel del festival, para los días 23, 27 y 30 de julio, uno de los símbolos de sus creaciones: «Aida».