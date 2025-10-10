Dj Awards 2025: estos han sido los ganadores

La ciudad de Ibiza despidió el verano a lo grande con la 24º edición de los DJ Awards. Tuvo una ceremonia espectacular y orgullosamente independiente que celebró lo mejor de la cultura de la música electrónica en el corazón de la marina de la Isla Blanca, en ROTO CLUB. Más de una veintena de reconocimientos para los artistas y organizaciones que este verano haya sido único en la isla española. La noche estuvo llena de una armonía y una energía única que cierra la temporada a lo grande.

En un espacio urbano y sofisticado con impresionantes vistas al mar y a Dalt Vila se dieron a conocer oficialmente los ganadores de los premios de este año mientras todos los invitados pudieron disfrutar de un gran menú gastronómico de alta calidad para hacer todavía más agradable la entrega. Los ganadores reflejan la diversidad de la escena actual de la música dance, desde pioneros de género hasta nuevas voces que están redefiniendo los sonidos del momento.

La solidaridad por bandera

La ceremonia de 2025 también fue una noche para devolver a la comunidad y a la ciudad. Los DJ Awards anunciaron que una parte de los ingresos del evento se ha donado a la Cruz Roja Española (Creu Roja) para apoyar las labores de recuperación y ayuda en la isla tras las devastadoras inundaciones en Ibiza. Se realizaron subastas entre los presentes para aumentar la recaudación.

Ceremonia de los DJ Awards DJ Awards

Inclusión e igualdad en los DJ Awards

La inclusión de categorías recientemente creadas, como Balearic y Hard Dance/Bounce, demuestra la continua evolución de los DJ Awards en su compromiso por celebrar los movimientos y comunidades emergentes. Además, como explicó a La Razón Mark Netto, director de operaciones de los DJ Awards, la incidencia de las mujeres en los distintos géneros musicales ha aumentado considerablemente respecto a otras ediciones.

Una de las ganadoras, Kitty Amor, se mostró muy feliz en declaraciones a este medio: "Muy agradecida de recibir este premio en Ibiza, ya que la isla ha sido extremadamente decisiva en el crecimiento de mi carrera. Recibir este reconocimiento por parte de los espacios más destacados de la música electrónica se siente irreal".

Kitty Amor durante la gala DJ Awards

Unos premios independientes

Otro de los puntos más singulares de la ceremonia de este año, que marcó la 24ª edición de los DJ Awards, fue que continuó su misión como una celebración independiente, auténtica e inclusiva de la música electrónica a nivel global. Con el apoyo de socios como YouTube, Skiddle y Suntory, y en el entorno íntimo y vanguardista del ROTO Club, los premios reunieron a artistas destacados, figuras de la industria y fans para vivir una noche inolvidable. Mark Netto remarcó la unión: "Somos una familia".

Desde su creación en 1998, los DJ Awards se han consolidado como la celebración internacional más longeva de la cultura DJ, manteniendo siempre su independencia. En su segundo año tras el relanzamiento, la edición 2025 demostró una vez más que el reconocimiento en la música electrónica no se compra: se gana, se respeta y se celebra dentro de la comunidad. Una vez más, los DJ Awards 2025 cerraron la temporada de Ibiza con estilo.

Andy Grant, propietario de los DJ Awards, comentó sobre esto durante la gala: "Lo que lo hace aún más especial es que estos reconocimientos provienen directamente de los votos independientes del público, honrando a los DJs que realmente han emocionado y hecho vibrar a la gente este año". El premio más representativo de la noche fue para Solomun, que culminó un verano mágico con el premio al mejor DJ internacional.

Solomun durante la gala DJ Awards

Estos fueron todos los ganadores

Tras miles de votos del público en una amplia gama de géneros, los ganadores de las categorías específicas de los DJ Awards 2025 anunciados durante la ceremonia en ROTO fueron los siguientes: