Así fue el momento en el que Billie Eilish cae contra una valla en pleno concierto por un agarrón: "Dio mucho miedo"

Las imágenes de Billie Eilish siendo jalada violentamente por miembros del público durante su concierto en el Kaseya Center de Miami han generado una gran preocupación. La artista, que inauguró esta semana el primero de tres espectáculos con entradas agotadas como parte de su gira mundial Hit Me Hard and Soft, se acercó a la barricada para saludar a los fans durante la interpretación de su tema “Everything I Wanted”, cuando fue abruptamente empujada contra la valla.

En los vídeos que circulan en redes sociales, se ve a la cantante de 22 años perdiendo el equilibrio mientras la seguridad interviene rápidamente para ponerla a salvo. Aunque aún no se ha identificado al responsable, las imágenes muestran a una fan cayendo hacia atrás tras la intervención del equipo de seguridad. Eilish no ha hecho comentarios públicos sobre el incidente.

La interacción cercana con el público ha sido una marca distintiva de los conciertos de Eilish, elogiados por su intimidad y energía. Sin embargo, este episodio ha reabierto el debate sobre los límites de la interacción entre artistas y fans, y la creciente presión física que enfrentan los músicos en vivo.

Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar. “Billie Eilish fue agredida violentamente mientras caminaba por la barricada en su show en Miami anoche”, escribió @bespotifydata. “La gente le falta tanto el respeto que no lo soporto”, publicó @alissas_diner. Otros usuarios calificaron el comportamiento como “repugnante” y recordaron que “los artistas también son personas reales, no animales del zoológico”.