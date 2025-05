Bjorn Andreas Bull-Hansen, un vikingo anda suelto 

Bjorn Andreas Bull-Hansen es un hombre de pocas palabras. No da respuestas demasiado extensas. Pero su mensaje es cristalino: «Quiero llevarte a la Edad Vikinga». El noruego busca que el lector «la vea, la huela y la sienta», dice de lo que denomina como «un mundo brutal». El escritor y «youtuber» está entregado a la causa. Es algo que se comprueba a simple vista. Y es que el encuentro con LA RAZÓN tiene un valor añadido: su vestimenta, poco «habitual» por estos lares y en este tiempo. Se pasea por la biblioteca Eugenio Trías y por el propio Retiro como si marchara al frente en Hafesfjord o en Maldon, batallas de los siglos IX y X, respectivamente; o como si viniera de rodar la última temporada de «Vikingos». Pedernal y espada incluidos, entre otros complementos.

De primeras, es inevitable la sorpresa; luego, se explica: «No voy así por la calle. Es solo para las fotos», ríe detrás de un enjambre de pelos bárbaros. Desde luego que esa imagen de hombre del norte, rudo, que nos ha llegado hasta nuestros días, se cumple en su figura. Él lo sabe y por ello se transforma en el mejor embajador de su obra, «Vikingos. Una saga de los mercenarios del norte» (Espasa).

Distintos orígenes

De esta guisa se presenta Bull-Hansen en España, donde debuta la primera novela de una saga que dio sus primeros pasos en 2017, en Oslo. Fue todo un fenómeno que en este tiempo se ha expandido por doce países y vendido más de medio millón de ejemplares. Hasta el momento, ha publicado seis tomos, «y ya estoy escribiendo el séptimo»; y en España, Espasa ya anuncia el segundo de los episodios. Nacido en la capital noruega en 1972, el autor comenzó con la primera colección de cuentos en 1996 y continuó probando con varios géneros hasta dar con la que se ha convertido en su forma de vida. «He escrito siempre. Es una pasión. Algo que tengo que hacer todos los días». Ya reconocido como «gran experto» en la materia vikinga, Bull-Hansen vive con su familia en un fiordo que, en su día, fue escenario de feroces batallas vikingas.

Es allí donde el escritor investiga sobre el pasado. «Las cosas que no puede documentar las vive», anuncian desde la editorial. Su atuendo no es solo un capricho de la mercadotecnia, también es parte del proceso de su escritura: portar la espada como decían los relatos le ha llevado a descartar ciertas acciones, «es demasiado incómodo. No habría sabido lo difícil que era moverse con ella si no me hubiera puesto una», asegura. El andar por la nieve y el hielo con las supuestas botas vikingas también le hace afirmar que «es posible que lo hicieran descalzos, o quizá de algún otro modo, porque de esa otra manera se resbalarían».

«La investigación es parte de mi trabajo. Y la más importante es la que hago con mis manos. Quería tocar la vida cotidiana de las personas sobre las que escribo –sostiene el autor–. ¿Cómo hacían fuego? ¿Cómo cocinaban sus alimentos? ¿Cómo experimentaron las revoluciones en las que se encontraron cuando el cristianismo y un nuevo gobierno llegaron a Noruega?». Esa «precisión», que señala Espasa, es la que ha llevado a Bull-Hansen a conquistar a su audiencia con la lectura, pero también en YouTube (donde se acerca al millón de seguidores). No acepta ningún tipo de error. Es el mismo rigor que muestra delante de la cámara para explicar la historia real, es el que traslada a los libros, y, en concreto, a esta saga centrada en los jomsvikingos, una hermandad de guerreros conocida por su disciplina férrea, valentía y fidelidad a un código estricto. La élite militar vikinga, que era temida «hasta por los suyos», señala el autor.

Mientras el origen de los vikingos «tradicionales» se encuentra en los territorios escandinavos, los jomsvikingos podían ser reclutados en distintos orígenes nórdicos (además de Noruega, Suecia y Finlandia, estos ampliaban sus horizontes por Finlandia, Islandia, Islas Feroe y otros territorios autónomos del norte). De lo poco que se conoce de ellos, el libro muestra cómo este grupo no se organizaba en tribus o clanes como el resto, sino que seguían un orden jerárquico: «Había jefes, pero no dependían de un único rey»; y sus actividades principales eran el combate y el entrenamiento militar. «Fueron unos mercenarios», apunta Bull-Hansen.

«Incluso cobraban una cuota a los campesinos por darles protección». «Mi punto de partida fue representar las últimas décadas de la Edad Vikinga y los cambios que ocurrieron en el norte de Europa, pero no quería hacerlo desde la perspectiva de reyes y vencedores; deseaba mostrar cómo fue para aquellos que lucharon contra la nueva era, contra los reyes cristianos y el nuevo régimen», defiende. Así, Torstein se convierte en el protagonista de una saga que hace buena la fascinación por lo vikingo: «Tiene que ver con la búsqueda de lo auténtico. Es una manera de conectar con la naturaleza», explica el noruego, que, desde la escritura, trata de romper con «malentendidos», «como el hecho de que se diga que eran sociedades primitivas. En ellos podemos encontrar muchos paralelismos con la actualidad. La historia, si no se repite, al menos, rima. Por ejemplo, en las novelas hablo de un mundo que se está globalizando. Podremos entrar en si eso es bueno o malo, pero lo que resulta una certeza es que no es algo nuevo», señala.

Bull-Hansen presenta, de este modo, un personaje principal que el lector conocerá siendo un niño, «cuando se vio obligado a presenciar la ejecución de su padre», anticipa. Luego se convirtió en esclavo. «Pero logra liberarse y, más tarde, es aceptado en la hermandad de los jomsvikingos». Es allí donde es entrenado como guerrero y donde comenzará a rodar un libro que aspira a invadir España con hordas vikingas.