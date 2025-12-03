Carolina Durante protagoniza la segunda edición de Ballantine’s Open Studio con su primer ensayo abierto al público

Ballantine’s Open Studio, la primera sala de ensayo abierta al público en España, ha celebrado ayer su segunda edición en Madrid con un formato renovado y orientado a los fans, aquellos que más disfrutan de la música y la viven desde dentro.

Fiel a su espíritu Stay True y a su compromiso de apoyar el proceso creativo, Ballantine’s volvió a abrir las puertas de su estudio de ensayo para ofrecer a los fans de Carolina Durante un ensayo en directo de la banda madrileña, justo antes de arrancar su gira por Portugal. Una oportunidad para ver de primera mano cómo trabajan, afinan y construyen sus canciones en su forma más natural y sin artificios.

“Ballantine’s Open Studio surge para apoyar la música desde el momento que nace y para enseñar todo lo que hay detrás de un ensayo. Queremos acercar a los fans al proceso creativo, a ese lugar donde todo empieza. Para nosotros, Stay True significa mostrar la música tal y como es, sin filtros, y esta edición con Carolina Durante es la prueba de que los fans también quieren formar parte del proceso", explica Javier Aylagas, Head of Brand Management Dark Spirits de Pernod Ricard.

La sala de ensayo, diseñada para que la creatividad fluya, se convirtió ayer en el punto de encuentro entre Carolina Durante y sus seguidores, que pudieron disfrutar de ese momento íntimo en el que nacen las canciones, se toman decisiones de última hora, se improvisa y se palpa la complicidad entre los miembros del grupo.

Fueron los 100 primeros en llegar al Real Teatro de Retiro de Madrid, punto de encuentro que anunció la marca desde sus redes sociales el lunes anterior, quienes pudieron disfrutar del repertorio que Carolina Durante está preparando para su gira internacional que comenzará próximamente en Portugal, así como de algunos momentos que solo suceden en un ensayo: cambios de última hora, pruebas de sonido, ajustes de ritmo o fragmentos de canciones todavía sin cerrar.

Además, cinco de los fans tuvieron acceso a un Meet & Greet con la banda, donde compartieron un momento íntimo, charlaron de música y se llevaron un gran recuerdo tras el ensayo.

El ensayo llega en un momento clave para la banda. Tras este calentamiento previo a su gira por Portugal, Carolina Durante se prepara para uno de los capítulos más importantes de su carrera: su primera gira de arenas en 2026-2027, un tour internacional que los llevará por grandes recintos de Latinoamérica —Buenos Aires, Bogotá y CDMX— antes de recorrer España con fechas en Sevilla, Valencia, Barcelona, A Coruña, Bilbao y culminar en el Movistar Arena de Madrid.

Con esta segunda edición, Ballantine’s consolida Open Studio como el proyecto que apoya a la música desde que nace y que apuesta por conectar a los artistas con quienes les siguen con autenticidad, cercanía y sin filtros.