Ya conocemos lo más escuchado en Spotify en 2025 (y no está Rosalía)

Spotify anunció las canciones y artistas más escuchados de 2025 entre los más de 700 millones de usuarios con los que cuenta la plataforma en todo el mundo. Este año, el puertorriqueño Bad Bunny se ha coronado como el artista más escuchado a nivel global en 2025, con el exitoso lanzamiento de su álbum 'DeBÍ TiRAR MáS FOToS', que ha sido también el álbum más escuchado a nivel mundial en la plataforma.

Bad Bunny es el artista más escuchado del mundo, alcanzando más de 19,8 mil millones de reproducciones este año. En segundo lugar se encuentra Taylor Swift, quien fue los dos años anteriores la más escuchada en la plataforma a nivel global. Además, la artista norteamericana rompió varios récords con su último disco 'The Life Of A Showgirl' y su canción 'The Fate Of Ophelia'.

Cerrando el podio se encuentra The Weeknd, el artista canadiense que continúa consolidándose como una de las figuras más influyentes de la escena musical mundial. El cuarto lugar lo ocupa el rapero y cantante Drake y, en quinta posición, aparece Billie Eilish, demostrando una vez más que sigue siendo una de las artistas más aclamadas por el público.

Respecto al ranking de canciones más escuchadas de 2025 a nivel global, la más reproducida es 'Die With A Smile', de Lady Gaga y Bruno Mars. Una balada que ha recorrido el mundo entero y que ha sobrepasado las 1,7 mil millones de reproducciones a nivel mundial, demostrando que Lady Gaga y Bruno Mars siguen siendo dos de los artistas más influyentes y reconocidos de los últimos años.

La música más escuchada en España en 2025

En nuestro país, el artista y compositor puertorriqueño Bad Bunny también se alza como el más escuchado de 2025, dentro de un ranking dominado por artistas hispanohablantes. De este modo, Bad Bunny reafirma su papel como una de las figuras más destacadas de la música urbana y se consolida como el preferido del público español este año. De hecho, no es la primera vez que acumula una primera posición, pues también fue el más reproducido en 2022 y en 2023 en nuestro país.

Hasta la segunda posición escala Quevedo, quien fue el quinto artista más escuchado en 2024 en España. Y, el tercer lugar en el top de artistas más escuchados en España este año, lo ocupa Myke Towers.

Este top 10 de artistas más escuchados en nuestro país lo completan, por orden de ranking, JC Reyes, Beéle, Anuel AA, Rauw Alejandro, Mora, Dei V y KAROL G. Dentro de la lista, llama la atención entre los artistas emergentes de 2025 la consolidación de JC Reyes como el segundo artista español más escuchado en el país, y la presencia de Beéle, el colombiano que dominó el verano llevando por bandera el género afrobeat y que logra ahora un puesto en este top anual.

En lo referente al ranking de artistas mujeres más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa KAROL G por tercer año consecutivo. La cantante colombiana ha seguido dominando las listas gracias al éxito de su álbum 'Tropicoqueta', que incluye canciones que han sonado sin parar este verano, como 'Verano Rosa' o el tema 'Si Antes Te Hubiera Conocido', que ya sacó como single el año pasado y se convirtió en la canción más escuchada en nuestro país en 2024.

En segunda posición se encuentra Aitana, con el esperado lanzamiento este año de su disco 'CUARTO AZUL. En tercer lugar, De La Rose, es seguida por Bad Gyal, que pone en valor la influencia que tienen las artistas locales en nuestro país. La lista de las diez artistas más escuchadas continúa con Taylor Swift, en el quinto puesto, seguida por Rosalía, cuyo álbum 'LUX' ha entrado dentro del top 20 en España tras lograr ser el más reproducido en un solo día por una artista mujer de habla hispana. Shakira, Lola Indigo, Emilia y Lady Gaga completan este ranking.

En lo que respecta al top 10 de canciones más escuchadas en nuestro país, se encuentra en primer lugar 'La Plena - W Sound 05', de W Sound, Beéle y Ovy On The Drums, la colaboración que logró conquistar a los oyentes convirtiéndose en la más escuchada del verano en España.

El top de canciones más escuchadas a nivel nacional continúa con 'capaz (merengueton)', de Alleh y Yorghaki, en segunda posición; en el tercer y cuarto puesto, 'VeLDÁ', de Bad Bunny, Omar Courtz y Dei V, y 'BAILE INoLVIDABLE', también del puertorriqueño Bad Bunny, seguido por 'mi refe', de Beéle y Ovy On The Drums, en quinta posición. Además, vuelve a aparecer Bad Bunny en la lista en sexto y séptimo lugar con 'NUEVAYoL' y 'DtMF'; en octavo “Still Luvin”, de Delaossa, Quevedo y Bigla The Kid; en el noveno lugar 'no tiene sentido', de Beéle, y cierra el top 10 'QLOO', de Young Cister y Kreamly.