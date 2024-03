Los cinco grandes fiascos de los Oscar

Las nominaciones no siempre auguran una gran noche. La alegría de poder optar a alguno de los Premios de los Oscarse puede traducir en una noche amarga después de la ceremonia de entrega. De hecho, existen películas que parecían que iban a terminar siendo grandes triunfadores y que al final fueron las grandes perdedoras. Las cinco más famosas, en esta particular lista son:

1. «El color púrpura»

En el inicio de su carrera, Steven Spielberg estaba gafado. A pesar de su éxito en taquilla y de sus originales películas, bien realizadas desde el punto de vista técnico, no conseguía obtener el beneplácito de la Academia. Parecía, incluso, que, desde ahí lo miraban con recelo por su éxito. El rey Midas no conseguía el oro de las estatuillas. Para eso, hizo una película que, si todo iba bien, podría haber resuelto esa diferencia: «El color púrpura». Una cinta que daba a conocer a una actriz, Whoopi Goldberg, y que contaba una gran historia sobre el racismo. Spielberg logró que el público llorara con su drama, pero no consiguió un Oscar a pesar de optar a once.

2. American Hustle.

David O. Russell fue un director que empezó con buen pie en Hollywood. Tuvo algunos éxitos en taquilla, pero luego parece que su estrella se ha ido difuminando posteriormente con cintas que no han tenido tanto respaldo por parte del público y de la crítica. En esta ocasión, contó con todo un reparto de lujo encabezado por Christian Bale, Amy Adams y Bradley Cooper. Todo un trío ganador. Pero ni por esas. Consiguió 10 nominaciones. No ganó en ni una sola.

3. «Gangs of New York»

Martin Scorsese nunca ha tenido lo que se merecía. A pesar de que la crítica lo aclamó desde sus inicios como uno de los grandes directores, parecía que a la hora de reconocer su talento se ha andado un poco cicatero. La demostración más palpable de esto es que esta película, que hizo a lo grande, no logró ni una estatuilla. Contó con un cartel de lujo encabezado por Daniel Day Lewis, Leonardo DiCaprio y Cameron Díaz. El plantel de secundario tampoco andaba flojo y la espectacularidad de la cinta, con aquel Nueva York de los orígenes, no tenía tacha. Pero tampoco le sirvió. No vio ni un Oscar de los once a los que aspiraba.

4. «Quo Vadis»

Es todo un clásico de la Semana Santa. No hay una sola vez que no la pasen cuando llega el momento de celebrar esta tradición. Cuando se estrenó esta película, que ha pasado a la historia por el papel de Nerón, encarnado por Peter Ustinov, arrasó. Fue un éxito. Una de esas pelis que todo el mundo quiere ver desde el primer día. El problema es que no tuvo la misma apreciación por los duros académicos de Hollywood. No ganó en ninguna de las ocho categorías a las que optaba.

5. «El hombre elefante»

Es quizá la película más sencilla de David Lynch. Eso no quiere decir que sea sencilla, pero dentro de su filmografía es la que ha llegado a más público. La historia de John Merrick, aquejado de una enfermedad que le ha deformado la cara y el rostro, se convirtió en el filme del momento. Aparecía un joven Anthony Hopkins, que bordó su papel, aunque luego se haría famoso por su interpretación en «El silencio de los corderos». Pero esta cinta, donde el monstruo era lo más humano y los hombres eran los verdaderos monstruos, no conmovió. Ni siquiera su blanco y negro hizo mella. Obtuvo ocho nominaciones y se fue de vacío.