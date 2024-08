Cinco refranes más utilizados en España y qué significan exactamente

La mayoría de las veces un 'tópico' o "cliché", como ahora les gusta decir a algunos que confían más en los vocablos extranjeros que en los patrios, está basado en una serie de experiencias reales que le sucedieron a nuestros antepasados, en unas circunstancias muy parecidas a las nuestras.

Por mucha tecnología o avances sociales, la mentalidad humana y los principios básicos por los que se dan relaciones entre personas son prácticamente las mismas que han acontecido a lo largo de la historia, no hemos cambiado mucho en el fondo. La traición de un amigo duele lo mismo sea online u 'offline' (o sea, en la vida real, en la 'real life'), un corazón roto seguirá igual de descompuesto haya sido notificada la ruptura por Whatssapp, SMS, en persona, paloma mensajera o mensaje de humo.

A veces creemos que los jóvenes han venido a trastocarlo todo cuando, si se reduce todo a sus condiciones fundamentales, tienen la misma clase de relaciones sociales que las generaciones pasadas. La experiencia humana es universal y por ello no deberían desestimarse tan a la ligera lo consejos de los nuestros mayores o los dichos populares, sino todo lo contrario. No por nada se dice que "más sabe el diablo por viejo que por diablo".

Los cinco refranes más utilizados en España

El refranero castellano (o español) es muy rico, y se compone de cientos si no miles de dichos y enseñanzas populares transmitidas por la tradición oral o escrita de padres a hijos a los largo de los siglos. Algunos son bastante obvios, pero otros son la mar de curiosos y cuesta entenderlos si no se conoce el contexto en que se suelen utilizar.

España es un país de refranes, una forma aplicada de la llamada 'economía del lenguaje'. Utilizando un dicho en una conversación se hace referencia a un marco de referencia común compartido, y se consigue expresar más con mucho menos. Sin estos juegos y figuras retóricas, nuestro idioma sería mucho más plano y aburrido.

Muchos de ellos hacen referencia al tiempo o los meses y estaciones del año, otra gran parte se asocian a las épocas de siembra... Pero hay para todo, también muchos otros se centran en las relaciones de amistad o de pareja, o en métodos de aumentar el autoconocimiento.

Además, son una pieza fundamental de la cultura y varían según la zona o región en la que uno se encuentre. Hoy, sin embargo, trataremos cinco de los refranes más utilizados en toda España, presentes en decenas de libros y en el día a día de la mayoría de la población.

"A caballo regalado, no le mires el diente"

La mayoría de las veces, una oferta demasiado buena y tentadora en el fondo no era tan maravillosa como aparentaba a simple vista. Pero, teniendo en cuenta lo favorable que es ofrecimiento, no se debería sorprender uno si tiene alguna pequeña pega. Exactamente como un caballo con un diente con caries o, su equivalente moderno, un coche de segunda mano baratísimo, pero con una bujía a arreglar.

"O jodemos todos, o la puta al río"

Es un poco bestia este refrán, pero bastante simbólico. Se utiliza cuando uno no quiere seguir participando en una actividad en la que no puede recibir ningún beneficio, así que se da un ultimátum de retirarse si no se le deja disfrutar como al resto.

Por ejemplo, tres compañeros de piso compran a medias una consola, pero solo tiene dos mandos. El tercero en discordia utilizaría esta expresión para indicarle a los otros dos que, o le dejan jugar también al él, o devuelven la consola.

"El amor es ciego"

Es casi un tópico universal esto de la 'ceguera por amor'. Hace referencia al estado de enamoramiento en el que una persona ignora o es más permisiva con las malas cualidades de su pareja cuando está en una fase romántica de la relación. Científicamente, está demostrado que en el periodo de enamoramiento el cerebro libera más dopamina de lo normal al interactuar con la otra persona,lo que se refleja en un comportamiento más permisivo.

Al mal tiempo, buena cara

Una enseñanza muy estoica por parte de la sabiduría popular. Nadie puede influir para mejorar las condiciones climáticas, por lo que la opción más sabia y que menos resentimiento genera es afrontarlo como lo que es, como un hecho insondable. De esta forma, se evita uno que sucesos que es incapaz de controlar le agrien el carácter.

Si además de que las circunstancias no juegan a tu favor, tú decides frustrarte y mantener una mentalidad negativa, no conseguirás nada. No puedes controlar las malas condiciones externas, pero sí las internas, es un ejercicio de autocontrol y reconocimiento.

A todo cerdo le llega su San Martín

Este refrán es la versión más ibérica del 'karma' del hinduismo y el budismo. Se basa en la creencia popular de que el resentimiento y los deseos de venganza no traen nada bueno para la persona que los sostiene. Según esta enseñanza, si una persona ha actuado de forma injusta, más adelante pagará por sus malas acciones.

Durante las celebraciones de San Martín el 11 de noviembre de cada año, se suele escoger esta fecha como el día idóneo para realizar la matanza de los cerdos, especialmente en los pueblos. Es decir, que si alguien ha obrado mal en tu contra, ya le castigará por ello más adelante la justicia divina, no escapará de su destino.