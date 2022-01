Peter Dinklage carga contra la nueva versión de “Blancanieves”: “Maldita historia retrógrada”

A Peter Dinklage reconocemos por su impecable interpretación de “Juego de Tronos”, serie de HBO en la que da vida a Tyrion Lannister, uno de los personajes principales y más carismáticos de la ficción. El actor, también conocido por su enanismo, ha decidido hacer una llamada de atención a Disney, compañía que pretende realizar una nueva versión de “Blancanieves y los siete enanitos” con actores reales. Contará con Rachel Zegler (”West side story”, 2021) como protagonista, en un “live action” que, no obstante, Dinklage no ha recibido de manera positiva.

En una entrevista con “IndieWire”, el actor asegura su reacción ante la nueva producción de Disney: “Me sorprendió un poco que estuvieran tan orgullosos de escoger a una actriz latina como Blancanieves. Todavía están contando la historia de ‘Blancanieves y los siete enanitos’... echa la vista atrás y mira lo que estás haciendo. No tiene sentido”, dice el actor, defendiendo que rodar esta cinta era un retroceso.

“Son progresistas para algunas cosas, pero a la vez hacen esta maldita historia retrógrada sobre siete enanos que viven juntos en una cueva”, lamentó Dinklage sobre Disney, “¿qué diablos estás haciendo? ¿acaso no he hecho nada para promover la causa desde mi situación? Supongo que no he hecho el suficiente ruido”.

De esta manera, la intención de Dinklage con estas palabras no es que la película deba censurarse, pero sí apoya que se realice una versión que elimine tramas controvertidas: “¿Y si contamos la historia de Blancanieves pero con un giro más progresista?”, planteó. Ante estas palabras, Disney ha emitido un comunicado, en el que promete “un enfoque diferente hacia esos siete personajes, para evitar reforzar los estereotipos de la película animada original”.

La cinta original, estrenada en 1937, fue la adaptación de un cuento que los hermanos Grimm publicaron en 1812. Ahora, se reimagina su historia de la mano de Zegler, así como de Gal Gadot en el papel de la Reina Malvada, o Andrew Burnap. Marc Webb será el director, y la cinta contará con nueva música, compuesta por Benj Pasek y Justin Paul.