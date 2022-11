“Avatar 2″: los millones que debe recaudar para no ser “el peor negocio de la historia del cine”

James Cameron se ha lanzado al abismo con el proyecto de Avatar. La película de 2009 fue un éxito, algunos incluso la señalan como un cambio de paradigma cinematográfico, y así lo demuestran los datos: se alzó como la película más taquillera de toda la historia, con 2.923 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Ahora, sus seguidores esperan la segunda parte de la historia de Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña), además de la tercera y cuarta entrega que ya adelantó Cameron que se realizarán en un futuro. “Avatar: the way of water” (”Avatar: el sentido del agua”) se estrena en España el 16 de enero, y las expectativas de arrasar en taquilla como su predecesora no están tan claras. De hecho, de no superar cierta cantidad millonaria, esta cinta podría convertirse “en el peor negocio de la historia del cine”.

En una entrevista con el medio “GQ”, y ante la pregunta de hasta qué punto la película ha sido costosa de hacer, James Cameron señala que hasta el punto de estar en una situación “muy jodida. Representa el peor caso comercial en la historia del cine”, según señaló al estudio cinematográfico. De hecho, para ser rentable, según el cineasta, “tiene que ser la tercera o cuarta película más taquillera de la historia, ese es su umbral y su punto de equilibrio”. Por lo tanto, esto significa que “Avatar 2″ debería superar la nada despreciable cifra de más de 2.069 millones de dólares, recaudación que alcanza “El despertar de la fuerza”, la cuarta cinta más taquillera de la historia, después de “Vengadores: Endgame” en el segundo puesto, y “Titanic” en el tercero.

Si bien la primera entrega de “Avatar” contó con un presupuesto de 237 millones de dólares aproximadamente, la segunda entrega ha superado esta cifra con un presupuesto de 250 millones de dólares. Es por ello que debe seguir la estela de la anterior, aunque lo deba hacer en una época más complicada por la taquilla. Principalmente, por la existencia de las plataformas, que han provocado un cambio de paradigma a la hora de consumir cine, y por las cuales las salas de cine cuentan con grandes competidores.

“Me atrae lo difícil”, asegura Cameron a la publicación citada, “lo difícil es un imán para mí. Voy directo a ello. Y creo que probablemente se remonta a esta idea de que hay muchos cineastas inteligentes, realmente talentosos, que simplemente no pueden hacer cosas difíciles. Eso me da una ventaja táctica para hacer algo que nadie más ha visto nunca, porque las personas realmente dotadas no quieren hacerlo”.

En “Avatar: el sentido del agua”, y con Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang y Vin Diesel también en el reparto, los protagonistas Sully y Neytiri han formado una familia y su instinto de supervivencia se suma al de protección. Por ello, hacen todo lo posible por permanecer juntos en sus nuevas vidas, aunque de repente se verán obligados para abandonar su hogar y explorar las regiones de Pandora. Todo ello, cuando se ven amenazados por parte de la reaparición de un antiguo enemigo.