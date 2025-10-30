Adelanto en exclusiva de un fragmento de la nueva película de Emma Stone y Yorgos Lanthimos, 'Bugonia'

LA RAZÓN ha tenido acceso a un fragmento de la nueva cinta dirigida y producida por Yorgos Lanthimos, 'Bugonia'. En concreto a una conversación entre sus dos protagonistas, la ganadora de un Oscar Emma Stone ('La La Land', 'Cruella', 'Pobres criaturas'), que es además productora de la cinta, y Jesse Plemons ('Los asesinos de la luna', 'El poder del perro'):

'Bugonia' es una película de ciencia ficción y comedia dirigida por el griego y con guion de Will Tracy; y supone una nueva versión en inglés de la película surcoreana 'Save The Green Planet!', dirigida, en 2003, por Jang Joon-hwan.

Estrenada en Estados Unidos y Canadá el 24 de octubre, el filme está distribuido mundialmente por Universal Pictures mundialmente y tendrá su estreno en España el 7 de noviembre.

Dos jóvenes conspiranoicos

Junto a los dos protagonistas, el reparto de 'Bugonia' también cuenta con el trabajo de Aidan Delbis, Stavros Halkias ('Let's Start A Cult', 'Salesmen') y Alicia Silverstone ('Y2K', 'Reptile').

El argumento de la cinta aborda a Teddy y Don, dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones (Plemons y Delbis) que secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una importante empresa, Michelle (Stone), porque, como cuenta la sinopsis, están "convencidos de que es un extraterrestre que intenta destruir el planeta Tierra".

De este modo se entiende el inicio de la conversación adelantada por LA RAZÓN, que dice así:

–¿Podemos dialogar, por favor? –ruega el personaje de la primera, Michelle–.

–No hable de diálogos, esto no es 'Muerte de un viajante' –responde Don–.

–Bueno, ¿podemos hablar por favor o seguirás...? –insiste ella–.

–No hace falta que hablemos porque sé perfectamente lo que vas a decir. Dirás que estoy metido en una especie de bucle de retroalimentación abducido por internet... –continúa el personaje de Plemons–.

La nueva comedia negra de Lanthimos que compitió por el León de Oro de Venecia y también fue proyectada en la sección Perlak de la edición número 73 del Festival de Cine de San Sebastián.