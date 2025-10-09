Charli xcx ficha a Kylie Jenner y Rachel Sennott para “The Moment”, un falso documental ambientado en el mundo del pop

La cantante y compositora británica Charli xcx se prepara para conquistar un nuevo terreno creativo: el cine. La artista, conocida por haber reinventado el sonido del pop en la última década, está detrás de “The Moment”, un proyecto descrito como un falso documental (mockumentary) que narra la historia de una estrella emergente enfrentándose al reto de liderar su primera gran gira mundial. La película, actualmente en producción, contará con un reparto lleno de rostros conocidos, entre ellos Kylie Jenner y la actriz Rachel Sennott (Bottoms, Shiva Baby).

Según adelantó Variety, la cinta explorará el mundo del pop desde dentro, combinando elementos de la industria musical con las dinámicas del estrellato contemporáneo. Con un estilo narrativo en clave de documental ficticio, “The Moment” busca ofrecer una mirada irónica, fresca y crítica sobre el universo que rodea a las grandes figuras del pop actual, abordando temas como la fama, la exposición mediática o la presión creativa que acompaña al éxito.

Además de Jenner y Sennott, el reparto incluye a Alexander Skarsgård, conocido por sus papeles en Big Little Lies y Succession, lo que promete una combinación de figuras del cine, la televisión y el mundo digital. La participación de Kylie Jenner, una de las personalidades más influyentes de la cultura popular con más de 400 millones de seguidores en redes sociales, refuerza el enfoque del proyecto en cómo se entrelazan la fama, la imagen pública y la industria musical en la era contemporánea.

"The Moment" llega en un punto clave de la carrera de Charli XCX, impulsada por el éxito internacional de su último álbum, “Brat”, lanzado en 2024. El disco no solo fue uno de los más aclamados del año por la crítica, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural global gracias a su sonido vanguardista y a su retrato descarnado del ecosistema pop. El álbum situó además a la artista en el centro de la conversación mediática por motivos extramusicales: muchos seguidores interpretaron la canción “Sympathy Is a Knife” como una referencia indirecta a Taylor Swift, con quien se rumorea que mantiene una relación distante. La especulación aumentó tras el lanzamiento del último disco de Swift, que incluye el tema “Actually Romantic”, considerado por parte del público como una respuesta velada a Charli.

Aunque la fecha de estreno aún no ha sido confirmada, el proyecto ya genera una gran expectación tanto entre los seguidores de Charli XCX como en la industria cinematográfica, que observa con interés cómo nuevas voces de la música comienzan a diversificar su trabajo creativo en otros formatos.