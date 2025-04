Un documental revela el lado más tierno de Greta Garbo

Un aura de misterio siempre rodeó a Greta Garbo. La icónica actriz, que falleció en 1990, velaba mucho por su intimidad, sabiendo el público muy poco sobre su vida privada. Aún hoy su figura continúa siendo enigmática, un perfil intrigante del que un documental trata de arrojar luz. Según comparte "The Guardian", un filme dirigido por la británica Lorna Tucker mostrará el lado más cariñoso, amistoso y tierno de Garbo, y lo hará a partir de imágenes nunca antes vistas de la intérprete.

El documental, titulado "Garbo: where did you go?", mostrará, informa la publicación citada, a la diva de Hollywood detrás de las cámaras como una mujer risueña y bromista, quedando lejos de su apariencia de estrella seria y altiva. Si bien Garbo "ansiaba privacidad para vivir su vida", explica Tucker, "las imágenes muestran a una persona divertida y graciosa. Vemos en ellas que la mujer más famosa del mundo era en realidad muy normal".

Se trata de unas imágenes pertenecientes a uno de los amigos suecos de Garbo. Asimismo, Tucker ha tenido acceso a más de 200 cartas inéditas del sobrino nieto de la actriz, Scott Reisfield, quien ha agradecido la creación del documental. "Todo el pensamiento de que Garbo es una reclusa fue una invención de los medios. Era reservada, pero no al estilo J. D. Salinger. Sí, a veces levantaba la mano para arruinar la foto, y los paparazzi vendieron la idea deq ue se escondía porque les daba más dinero", apunta a "The Guardian".

Garbo, continúa la cineasta, "tenía que ser muy reservada y confiar en su instinto sobre a quién dejaba entrar en su casa, y por eso se percibía fría. Pero también se trata de cómo la prensa teje una narrativa. Le toman una foto con cara triste o tapada y dicen que se escondo. Pero salía e fiesta todo el tiempo, en casa de us amigos. Se lo pasaba genial, pero en privado".

La cinta se estrenó el pasado mes de enero en los cines suecos, y aún no ha llegado a las salas de otros países. Se espera, según "Deadline", que se distribuya a lo largo del presente año.