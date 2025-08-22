Muere el asistente de dirección de Emily en París mientras rodaban la serie en su natal Venecia en Italia

La ciudad de Venecia fue testigo de un suceso trágico que ha enlutado a la industria cinematográfica este jueves 21 de agosto cuando Diego Borella, un experimentado asistente de dirección de 47 años, ha fallecido mientras trabajaba en el set de la quinta temporada de Emily in Paris. El incidente ha ocurrido en el emblemático hotel Danieli, justo antes de las 19:00 horas, dejando en shock a todo el equipo de producción. A pesar de los inmediatos esfuerzos médicos, la vida de Borella no ha podido ser salvada.

Borella había sido un profesional reconocido en el mundo del cine y el teatro, cuya trayectoria lo había llevado a trabajar en ciudades como Londres, Nueva York y Roma. Su pasión por la creatividad no se limitaba únicamente a la dirección cinematográfica, sino que también se extendía a la escritura de cuentos infantiles, revelando su versatilidad artística.

La noticia de su repentino fallecimiento ha provocado una oleada de tristeza entre sus colegas y amigos. Mattia Berto, un actor cercano a Borella, lo ha recordado como un "chico brillante, de gran ironía", destacando su personalidad única y su estilo característico.

El rodaje ha sido suspendido

La producción de Emily in Paris ha suspendido inmediatamente las grabaciones en señal de duelo, manifestando el profundo impacto que ha causado la pérdida de Borella. Simone Venturini, concejal de turismo de Venecia, ha expresado sus condolencias, reconociendo la labor y el respeto que Borella había ganado en su campo profesional.

Las redes sociales se han convertido rápidamente en un espacio de homenaje, donde fans y profesionales del cine han compartido recuerdos y han expresado su dolor por la partida de este talentoso profesional.