Esta es la lista de los actores mejor pagados en Hollywood y el primero es una sorpresa

El año 2023 ha dejado una cosecha fílmica de primera magnitud. Los casos de éxito de "Oppenheimer" y "Barbie" fueron noticia por sus resultados en taquilla y en los Oscar. Sin embargo, por debajo del radas de la industria cinematográfica tradicional, en el mercado de plataformas, se movió un fuerte volumen de negocio. En total, las 10 estrellas mejor pagadas de Hollywood se combinaron para ganar 449 millones de dólares en 2023, la mayor parte procedente del cine, debido a que las huelgas de guionistas y actores bloquearon varias temporadas de televisión. La revista "Forbes" ha publicado una lista con las ganancias de los intérpretes que más dinero se embolsaron en 2023. Y hay sorpresas.

1. Adam Sandler

73 millones de dólares (97 millones de dólares brutos)

Desde que firmó su primer contrato de cuatro películas por 250 millones de dólares con Netflix en 2014, Adam Sandler, de 57 años, ha protagonizado ocho películas para ellos y ha producido varias más a través de su productora Happy Madison, recuerda "Forbes". De esta forma, en los primeros seis meses de 2023, los suscriptores de Netflix pasaron más de 500 millones de horas viendo las películas de Sandler. En consecuencia, Netflix ha recompensado al prolífico comediante no sólo con uno de los contratos más lucrativos de la industria del entretenimiento, sino también con uno con una enorme libertad creativa. Las tres películas de Sandler en 2023 incluyeron "Murder Mystery 2" con Jennifer Aniston, "You’re So Not Invited To My Bat Mitzvah", protagonizada por su esposa e hijas, y la película animada "Leo". Combinado con sus 44 espectáculos de comedia en todo el país, Sandler ganó un estimado de 73 millones de dólares el año pasado (después de pagar honorarios a su agente, gerente y abogado). Es suficiente para convertirlo en el actor mejor pagado de 2023 por un cómodo margen.

2. Margot Robbie

59 millones de dólares (78 millones de dólares brutos)

El éxito de Margot Robbie es llamativo: a sus 33 años, es la persona más joven en la lista de actores mejor pagados (una década menor que el siguiente), con la edad promedio fijada por encima de los 52 años. Los actores mayores se benefician de décadas de éxitos pasados que siguen produciendo ganancias -como Jennifer Aniston con "Friends"-, y también porque los salarios de Hollywood están establecidos por precedentes, lo que significa que se espera que el salario actual de las principales estrellas iguale o aumente con respecto a lo que ganaron para su última película. El fenómeno cultural que fue "Barbie" recaudó 1.450 millones de dólares en la taquilla mundial e incontables millones más en licencias y asociaciones. Como productora y estrella de la película, Robbie cobró aproximadamente el 12,5% de todas las ganancias finales, que Forbes estima en más de 60 millones de dólares.

3. Tom Cruise

45 millones de dólares (53 millones de dólares brutos)

La estrella de acción de 61 años es acreedor de un contrato especial por el que recibe un porcentaje de la taquilla y otros ingresos a partir del primer día del estreno de sus películas, antes incluso de que el estudio recupere su inversión. En 2023, Tom Cruisedisparó sus ingresos por la nueva "Misión: Imposible" y continuó recibiendo ganancias por streaming y bajo demanda por "Top Gun: Maverick", de 2022.

4. Ryan Gosling (empate)

43 millones de dólares (50 millones de dólares brutos)

Puede que sea simplemente Ken, pero el papel secundario en la película más importante del año fue lo suficientemente bueno para una nominación al Oscar y uno de los mayores sueldos de la carrera de Gosling, de 43 años. Como beneficio adicional, su poderosa balada de la película, “I’m Just Ken”, ha sido reproducida más de 100 millones de veces en Spotify.

4. Matt Damon (empate)

43 millones de dólares (50 millones de dólares brutos)

"Air", protagonizada por Damon y dirigida por Affleck, se vendió a Amazon antes de que entrara en producción por un valor estimado de 130 millones de dólares, una cifra muy por encima de sus costes. Además, el actor de 53 años recibió un salario de apenas 4 millones de dólares por su papel secundario en "Oppenheimer", muy por debajo de su salario normal, a cambio de una pequeña porción de las sustanciales ganancias de la película.

6. Jennifer Aniston

42 millones de dólares (56 millones de dólares brutos)

Los residuos de "Friends" aseguran que la artista siempre conocida como Rachel Green no tenga que “ir a buscar uno de esos trabajos” nunca más; sin embargo, la actriz de 54 años continúa protagonizando películas y televisión. Aniston gana hasta 2 millones de dólares por actuar y ser productora ejecutiva de cada episodio de "The Morning Show" en AppleTV+, y apareció junto a Adam Sandler en "Murder Mystery 2" para Netflix, mientras promocionaba hasta cinco marcas de cosmética y alimentación.

7. Leonardo DiCaprio (empate)

41 millones de dólares (48 millones de dólares brutos)

Puede que el ganador del Oscar, de 49 años, haya sido ignorado por la academia por su papel en "Los asesinos de la media Luna", pero en el balance le está yendo bien. Su salario y su parte de ganancias por el contrato de plataformas (AppleTV+) así lo confirman.

7. Jason Statham (empate)

41 millones de dólares (48 millones de dólares brutos)

Statham lleva 20 años como el rey de la acción y eso comienza a notarse. En 2023, encabezó tres franquicias importantes de gran presupuesto: "Fast X", "Meg 2: The Trench" y "Expend4bles", además de la aventura de espías de Guy Ritchie "Operation Fortune: Ruse de Guerre". Y actualmente es la estrella de la película más taquillera de 2024, "The Beekeeper".

9. Ben Affleck

38 millones de dólares (45 millones de dólares brutos)

El polifacético de 51 años dirigió y coprotagonizó "Air", que recaudó 90 millones de dólares en taquilla antes de pasar a Amazon Prime Video.

10. Denzel Washington

24 millones de dólares (28 millones de dólares brutos)

Tom Cruise no es la única estrella de cine de sesenta y tantos que puede estrenar una película. La tercera entrega de la franquicia "Equalizer" se estrenó en 2023, y las tres entradas superaron los 190 millones de dólares en taquilla por una razón: Denzel Washington. Además, el sólido catálogo del dos veces ganador del Oscar, que se remonta a casi 40 años, también produce un flujo constante de efectivo cada año para el actor de 69 años.