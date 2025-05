Muere James Foley, director de las secuelas de ‘Cincuenta sombras de Grey’ y de 'House of Cards'

James Foley no es de esos directores estadounidenses que, por su nombre, llevan en masa a la gente a las salas, sin embargo, rascando en su CV, uno encuentra más de un título conocido, como las versiones del 'Glengarry Glen Ross' de Mamet y 'The Chamber', de John Grisham. O, por ejemplo, las dos secuelas de 'Cincuenta sombras de Grey', las 'Más oscuras' y las 'Más liberadas'.

No obstante, su nombre hoy no es noticia por ningún estreno, sino más bien por todo lo contrario: por su muerte. Foley fallecía ayer, a los 71 años, por un cáncer cerebral, como informó su representante a 'The Hollywood Reporter': "Murió tranquilo mientras dormía".

Foley nació en Brooklyn, Nueva York, aunque creció en Staten Island. Hijo de un abogado, se graduó de la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo, y continuó su educación obteniendo una Maestría en Bellas Artes en estudio y producción cinematográfica de la Universidad del Sur de California.

En 1984, debutó como director con 'Reckless', protagonizada por Aidan Quinn y Daryl Hannah, y ya en 1990, escribió y dirigió 'After Dark, My Sweet', una adaptación de la novela de Jim Thompson. El crítico de cine Roger Ebert incluyó la película en su lista de Grandes Películas asegurando que "ha sido casi olvidada y sigue siendo una de las más puras del cine negro moderno. Captura, sobre todo, la vida solitaria y agotada de sus personajes".

En 1992, dirigió la citada 'Glengarry Glen Ross', con la que estuvo nominado al León de Oro de Venecia; y en 1999, 'The Corruptor', su película de acción protagonizada por Chow Yun-Fat y Mark Wahlberg. Su película de 2003, 'Confidence', con Edward Burns.

También lideró 'Perfect Stranger', la cinta de suspense protagonizada por Halle Berry, en 2007. También dirigió para televisión, incluyendo doce episodios de la serie de Netflix 'House of Cards'.

Colaboró ​​a menudo con el director de fotografía Juan Ruiz Anchía, habiendo hecho cinco trabajo con él, así como el video musical 'Live to Tell', de Madonna.