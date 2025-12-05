Óscar Casas nos roba el corazón y la guita

Que el género romántico merece cada cierto tiempo una historia de amor «macarrilla» es un mantra asumido. Si, encima, viene en época de luces navideñas y está protagonizada por el hermano del «chico malo» (que ya es también «bueno») nacional por excelencia, los deseos de hordas de jóvenes en busca de química audiovisual están de suerte.

«Me has robado el corazón» (con un nombre con la esencia «wattpad» que tantos corazones adolescentes emocionó hace una década) cuenta los estragos que tiene Vera, interpretada por Ana Jara, para encontrar a su Brad Pitt ibérico a través de las apps de citas. Entre «match» y «match» conocerá a Eric, un apuesto Óscar Casas que parece ser el indicado. Lo que ella no sabe es que su amado va a atracar un banco y se va a llevar el motín en el coche que ella conduce rumbo a Galicia. En el viaje, esperemos que para sorpresa de nadie, los pimientos de Padrón no serán lo único que estará picante en el ambiente.

La nueva obra de Chus Gutiérrez, con ya experiencia en el ámbito de la comedia sentimental en títulos como «De Caperucita a loba», cuenta con secundarios como Luis Zahera, en el papel de policía, Ana Milán y Antonio Pagudo.