«Supernatural»: entre espíritus y las ciencias ocultas

Creer o no creer, esa es la cuestión. Aunque para muchos el mundo esotérico tenga la misma fiabilidad que las máquinas de feria con peluches dentro, una importante parte de la población confía en los discursos y actos del azar y de lo que peyorativamente mucha gente denomina brujería. La actriz Anna Alarcón es una de las que se posiciona a favor de su legibilidad.

La razón detrás es que está confiada de que el chamán André Malby, presente en múltiples ocasiones en la parrilla televisiva nacional, le salvó la vida cuando era pequeña. Como si sus «pociones» hubieran funcionado, se cruzará en su camino Mathurin, hijo del brujo. No obstante, el descendiente, médico, es escéptico de la profesión de su progenitor. La seguridad que la artista tiene hará que se replantee sus convicciones.

Este choque de personalidad es el punto de partida del nuevo documental de Ventura Durall, «Supernatural». El realizador, conocido por obras como «Las 2 vidas de Andrés Rabadán» o «La ofrenda», la última también con la colaboración de Alarcón, es a la vez guionista. El entramado servirá para no sólo descubrir si lo místico tiene cabida, sino para desenterrar fantasmas y traumas del pasado.

Resolver dudas es también el objetivo máximo de su cineasta, pues decidió plasmar en la pantalla la dicotomía magia-realidad tras sorprenderse con la opinión de la protagonista. Él, al igual que el benjamín Malby, se coloca del lado de la ciencia. Sin embargo, esta producción nace para poder entender la otra postura. Él alega que a través de su rodaje ha germinado una nueva creencia dentro de sí mismo. Y quizá a otras personas les suceda igual.

La cinta, que llega ahora a los cines, fue presentada en el pasado Festival Internacional de Documentales de Tesalónica, concursando en su Competición Internacional. En España fue presentada en el Abycine, el ciclo fílmico de Albacete.