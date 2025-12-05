Los papeles de Panamá, vuelve el mayor hackeo de la historia

Ya han pasado casi diez años desde que los medios de comunicación inundaran sus portadas informando de los tristemente célebres «Papeles de Panamá», la filtración de más de once millones de documentos que demostraban cómo múltiples magnates de diversos países habían evadido impuestos. El acontecimiento fue un escándalo global, y a partir de hoy también es un suceso que empapa la cartelera cinematográfica con el filme «Papeles».

La nueva obra del director panameño Arturo Montenegro fue ganadora del Fondo Cine de Panamá, un proyecto del Ministerio de Cultura del país centroamericano para impulsar el audiovisual local. La cinta tiene como protagonista a la joven Ana Méndez, interpretada por la española Megan Montaner, la protagonista de la emblemática serie “El secreto de Puente Viejo” y recientemente vista en la nueva cinta de Gracia Querejeta, «La buena suerte».

Para esta ocasión deja los vestidos de época para acomodarse la chaqueta, ya que da vida a una abogada directora del prestigioso bufete «Shubbert Fassano». Sin embargo, sus éxitos laborales se verán truncados cuando sale a la luz el caso que da título a la producción. El problema tiene una magnitud superior porque, además, la polémica procede de su despacho laboral.

Secundarios de lujo

A partir de ese momento, no sólo los periodistas la perseguirán para intentar conseguir declaraciones, sino también la propia justicia. El fiscal Ramírez la considera culpable directa del delito, por lo que aspira a aplicarle una condena. Ante esta situación tan complicada, la jurista, tratando de proteger su dignidad, inocencia y familia, se verá obligada a marchar de su país e intentar iniciar una nueva vida alejada de las especulaciones, aunque no será fácil.

Acompañando a esta desdichada Erin Brockovich, el reparto lo completan Carlos Bardem, bajo la piel de un letrado déspota que acabará en la cárcel tras destaparse el caso; Antonio Dechent, como uno de los socios de la firma, y finalmente, Gustavo Bassani, el cónyuge de la torturada estrella.

Juntos componen este thriller que tiene como foco principal las dificultades de alcanzar el éxito y las facilidades para perderlo.