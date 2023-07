Desde Spielberg hasta Almodóvar: las películas que inspiraron "Barbie"

La cuenta atrás ha terminado, y Barbie ya está en todos los cines. La película de Greta Gerwig ha generado una gran expectación en los últimos meses. Todo el mundo habla de su estética y de sus personajes, y por eso nos preguntamos: ¿Cuál es la fórmula para lograr semejante "pastiche" y no morir en el intento? Tras el filtro rosa, se esconden un sinfín de referencias cinematográficas que la directora ha desgranado en una entrevista para el portal "Letterboxd". La mayoría de películas de esta lista están enmarcadas durante la edad dorada de Hollywood, una época en la que el Technicolor confería a las películas un carácter vibrante y un tanto irreal.

Y es que, aunque parece que "Barbie" camina por un mundo en el que predomina el rosa chicle, hay una complejidad en el uso del color. Gerwig se inspiró en los cielos pintados de "El Mago de Oz" (1939) para crear su "Barbieland" y en la sensación "auténticamente artificial" que emanaba la película de Victor Fleming. El camino rosa que recorre Barbie es una clara referencia al camino de baldosas amarillas que atraviesa Dorothy en su búsqueda del mago. En este aspecto, otra fuente de inspiración es el musical "Los paraguas de Cherburgo" (1964) por su "uso surrealista del color".

Catherine Deneuve protagonizó «Los paraguas de Cherburgo» (1964), una de las obras maestras del compositor Michel Legrand, fallecido ayer a los 86 años larazon

El surrealismo marca la tónica de la película, pero Gerwig busca una cotidianidad dentro de la fantasía, y por eso la forma de mostrar la rutina matutina de Gene Kelly en "Un americano en París" (1951) fue un claro referente a la hora de plantear el universo de Barbie. Un mundo en el que todos hablan con la rapidez de los personajes de "Luna Nueva" (1940) y tienen la "comicidad física" propia de Charles Chaplin en "Tiempos modernos" (1936).

Pero la "Barbie" de Greta Gerwig no es solo una cara bonita y un mundo de fantasía, también hay una complejidad en las preguntas que plantea, y por eso el personaje interpretado por Margot Robbie atraviesa una crisis existencial similar a la que vivió Jim Carrey en "El Show de Truman" (1998) o Richard Dreyfuss en "Encuentros en la tercera fase" (1977), pero con el toque musical de "All that jazz" (1979). Ver a Barbie reflexionar acerca de la muerte mientras suena la música tiene mucho de la película de Bob Fosse. Y, como no puede faltar el toque "made in Spain", Gerwig se ha basado en "Mujeres al borde de un ataque de nervios" (1988), porque la Barbie de Margot Robbie lo tiene todo para ser una chica Almodóvar.

Estas son las películas que inspiraron a Greta Gerwig:

El Mago de Oz (1939)

Los Paragua de Cherburgo (1964)

Las señoritas de Rochefort (1967)

Estudio de modelos (1969)

Cantando bajo la lluvia (1952)

Las zapatillas rojas (1948)

A vida o muerte (1946)

All that Jazz (1979)

El cielo puede esperar (1978)

Oklahoma! (1955)

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

2001: Odisea en el espacio (1968)

Luna nueva (1940)

Historias de Filadelfia (1940)

Vampiresas de 1935

Twentieth Century (1934)

El terror de las chicas (1961)

La ventana indiscreta (1954)

Y la nave va (1983)

El cielo sobre Berlín (1987)

The Earrings of Madame de…” (1953)

Encuentros en la tercera fase (1977)

Tiempos modernos (1936)

La gran aventura de Pee-Wee (1985)

Grease (1978)

El show de Truman (1998)

Mi tío (1958)

Playtime (1967)

Splash (1984)

Fiebre de sábado noche (1977)

The Bee Gees: How can you mend a Broken heart (2020)

El padrino (1972)