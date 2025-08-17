Muere Terence Stamp, conocido por "Superman" y "Las aventuras de Priscilla, reina del desierto"

El actor Terence Stamp, que se hizo célebre como actor al interpretar al villano General Zod en los éxitos de "Superman" y "Superman II", ha fallecido a los 87 años, según ha informado este domingo su familia. Stamp, que llegó a estar nominado al Óscar, protagonizó otras películas que incluyen desde "Teorema" (1968), de Pier Paolo Pasolini, y "Una temporada en el infierno" (1971), hasta la inolvidable "Las aventuras de Priscilla, reina del desierto" (1994), donde encarnó a una mujer transgénero.

La familia fue quien dio la noticia con estas palabras de recuerdo: "Deja tras de sí una obra extraordinaria, tanto como actor como escritor, que seguirá emocionando e inspirando a la gente durante muchos años", señalaron. "Pedimos privacidad en este momento tan triste".

Stamp nació en 1938 en el East End londinense en 1938, en el seno de una familia humilde y vivió los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Cuando dejó los estudios, se dedicó a la publicidad y, más tarde, al arte dramático, donde tuvo su formación en los teatros londinenses de los 60.

El intérprete se hizo famosos gracias a su buena presencia y su elegancia, y formó una de las parejas más glamurosas de Gran Bretaña junto a Julie Christie. Con ella protagonizó "Lejos del mundanal ruido" en 1967. Tras quedarse a las puertas de suceder a Sean Connery como James Bond, participó en películas italianas y trabajó con Federico Fellini a finales de los sesenta. Más tarde se retiró a la India para estudiar yoga y fue entonces cuando le llegó el papel del General Zod, el líder de los kryptonianos, en "Superman" (1978).

Posteriormente participó en numerosas producciones, entre ellas "Valkiria" (2008), junto a Tom Cruise; "Destino oculto" (2011), con Matt Damon; así como en varias películas dirigidas por Tim Burton.