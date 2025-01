La comparsa de el exalcalde de Cádiz 'Kichi' vuelve 8 años después al Falla: "Aficionado de derechas, esta fiesta no le representa"

La última vez que la comparsa de Jesús Bienvenido concursó sobre las tablas del Gran Teatro Falla de Cádiz fue en 2017, logrando el primer premio, por delante de la todopoderosa agrupación de Antonio Martínez Ares , con 'Los irracionales'.

Anoche, la comparsa de Bienvenido -que es en la que históricamente ha cantado el exalcalde de Cádiz José María González 'Kichi '- volvió a participar en el Concurso Oficial de Agrupaciones con 'Las ratas': una agrupación cuyo tipo representa a los gaditanos que han tenido que exiliarse fuera pero especialmente dentro de su tierra a causa de la turistificación y venta de la ciudad a los extranjeros.

No retornó como componente de su comparsa Kichi -quien no canta en el Falla desde 'Los imprescindibles' (2014), a pesar de haber dejado la política profesional, pero, por supuesto, tuvo un mensaje para la agrupación a través de su perfil en X, antiguo Twitter: "Lo de Las Ratas es desde hoy, Historia del Carnaval de Cadi! 😍😍 Me muerooo!!".

Asimismo, en el segundo de sus pasodobles la comparsa 'Las ratas', que incorporaba dos voces femeninas en su fila delantera, cantó una letra muy aplaudida en el Teatro y por redes sociales, pero que, no sin razón, no ha sido bien acogida por todos los aficionados al carnaval. En ella, Jesús Bienvenido arremetía contra el aficionado de derechas -como si el Carnaval de Cádiz tuviera que ser coto privado de la izquierda- diciendo o cantando lo que sigue:

A usted

Que mi canto le interesa

Aficionado de derechas

Debería de saber

Que esta fiesta

Saber que esta fiesta

Tal vez

No le represente a usted

Si lo que pueda decir

De usted a usted

Tal vez le molesta (...)

Para rematar con estas estrofas:

Que peligro es ser poeta del demonio

De tu discurso de odio

De tu España y tu verdad

(...)

Prefiero el puro silencio

De un teatro entero

Antes que tu aplauso

Yo soy un carnavalero

Un soldado de febrero

Un hijo de la libertad

Y no un bufón de palacio.