Crítica de "Honey Don't!": tedioso neonoir queer ★★

Huelga decir que el intercambio de parejas que Ethan Coen ha hecho entre su hermano Joel y su esposa Tricia Cooke ha sacado su lado más kitsch, como si las variaciones cartoonófilas de sus comienzos, que propusieron una reformulación excéntrica y sin prejuicios del género ‘noir’, hubiera optado por queerizar sus formas y contenidos de un modo un tanto chillón. Segunda parte de una trilogía de películas lesbianas de serie B impulsadas por Cooke como guionista que arrancó con la fallida “Dos chicas a la fuga”, “Honey Don’t!” parece filtrar cierto cine de los Coen -el que va de “Arizona Baby” a “Fargo”, pasando por “No es país para viejos”- por la sensibilidad de alguien que ha visto demasiadas veces “Sangre en los labios”, o lo que es lo mismo, alguien que toma como modelo de comportamiento un sucedáneo coeniano.

Margaret Qualley está especialmente convincente como detective privada con fuego lésbico en el cuerpo, arde su química con Aubrey Plaza como policía adicta a las bolas chinas, y en la película hay una afortunada aproximación a esa América donde sexo, polvo, evangelio y muerte comparten un espacio de inseguridad perpetua (se nota la fascinación estética de Coen y Cooke por su país en la larga secuencia de créditos), pero la intriga es tan absurda como deslavazada, compuesta como está por situaciones que parecen obcecadas en desviarse caprichosamente de los cánones genéricos sin aportar nada a sus transgresiones. Como si Ethan Coen se hubiera quedado encallado en la memoria de un neonoir posmoderno de mimbres carcomidos, convencido de que está haciendo la película más transgresora del momento, “Honey Don’t!” no sobrevive a su tediosa excentricidad.

Lo mejor:

La secuencia de un brutal doble asesinato que nos recuerda que su director estaba detrás de “Fargo”.

Lo peor:

Pensar la película que habría dirigido Russ Meyer con semejante material.