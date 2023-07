Crítica de "Reposo absoluto": fuera de cuentas ★

La maternidad entendida como delirium tremens se ha convertido en pesadilla recurrente del cine de terror contemporáneo. Con la alargada sombra de “La semilla del diablo” en el retrovisor, la debutante Lori Evans Taylor, los productores del ‘reboot’ de la saga “Scream” y su actriz protagonista, Melissa Barrera, explotan el trauma que supone un bebé fallecido prematuramente y la amenaza de un embarazo al límite del aborto para perpetrar una película de fantasmas que confunde el sello de “terror elevado” con el susto de todo a cien.

En “Reposo absoluto” hay al menos tres madres que echan de menos a sus vástagos, un padre que está en la inopia y un escenario -cómo no, una casa aislada, en obras, un peligro arquitectónico para la más aguerrida gestante- inverosímil. Nada sería demasiado grave si el filme no insistiera en ser tan ridículo en sus estrategias para asustar -niños ojerosos, golpes de música, armarios que chirrían, juguetes que trepan, voces susurrantes, cámaras amantes de los espectros- y, sobre todo, no desaprovechara de un modo tan chabacano el potencial de su premisa -nuestra heroína tiene que guardar cama durante las siete semanas previas a dar a luz-.

En “Reposo absoluto”, la extrema limitación de movimientos que castiga a Julie (Barrera) no se traduce en un ingenioso uso de los espacios o del fuera de campo, ni siquiera cuando viaja a una dimensión hauntológica del tiempo en el que será el amor de madre el que decida si la familia permanece unida.

Lo mejor:

El punto de partida tiene su potencial.

Lo peor:

Sus rutinarios sustos, su perezosa puesta en escena y, en fin, su tedioso acercamiento al horror maternal.