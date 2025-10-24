¿Cuánto cobran los ganadores de los Premios Princesa de Asturias?

Nacidos en 1981, los galardones distinguen trayectorias y logros en ocho grandes ámbitos -Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia- y han construido, con los años, un prestigio difícil de igualar. El Teatro Campoamor de Oviedo reúne a premiados de disciplinas muy distintas, pero con un hilo común: su aportación, ya sea científica, artística o humanitaria, deja huella en la sociedad. La Fundación Princesa de Asturias, organizadora de los premios, insiste cada edición en los valores que animan su labor: promover la cultura y el arte, defender los derechos humanos, reconocer el esfuerzo y la solidaridad y acercar el talento a la ciudadanía.

La ceremonia es también una oportunidad para contar historias que van más allá del titular. Entre bambalinas conviven investigadores que han abierto vías contra enfermedades, escritoras que han renovado el lenguaje, deportistas que han ampliado los límites de su disciplina y organizaciones que han conseguido entendimientos improbables. Ese retrato coral -y su proyección internacional- explica por qué, para muchos galardonados, subir al escenario del Campoamor equivale a entrar en una conversación global que trasciende su campo específico.

¿Qué recibe económicamente (y simbólicamente) cada premiado?

La dotación del Premio Princesa de Asturias 2025 se mantiene en 50.000 euros por categoría. Cuando el reconocimiento recae en varias personas u organizaciones, la cantidad se divide a partes iguales entre todos los distinguidos. Junto a la asignación económica, cada premiado recibe la escultura de Joan Miró -símbolo oficial de los premios-, un diploma acreditativo y una insignia conmemorativa. Ese equilibrio entre valor material y valor simbólico forma parte del ADN del galardón: la estatuilla de Miró identifica a una comunidad de excelencia, el diploma certifica el juicio del jurado, la dotación facilita que muchas personas u instituciones reinviertan el reconocimiento en su trabajo o en causas afines.

¿De dónde sale la financiación?

La Fundación Princesa de Asturias se sostiene principalmente con aportaciones privadas: empresas y entidades integradas en el Patronato y en el programa de Miembros Protectores, además de apoyos públicos y donaciones. En los últimos ejercicios, la Fundación ha comunicado un patrimonio neto en el entorno de las decenas de millones de euros y unos presupuestos anuales en torno a los seis millones y medio, cifras que permiten organizar la semana de actos, la ceremonia y los programas educativos que acompañan a los premios. Más allá de los números, el modelo de financiación busca preservar dos objetivos: la independencia del jurado y la continuidad de una actividad que traslada los premios a las aulas y a la calle durante todo el año.

Por qué importan

La cuantía económica es relevante, pero el verdadero efecto de los Premios Princesa de Asturias es reputacional y cívico. Los premiados entran en una red que conecta disciplinas, países e instituciones. Asturias se reivindica como un lugar donde la cultura, la ciencia y la cooperación se celebran públicamente y la ciudadanía encuentra referentes contemporáneos de esfuerzo, creatividad y servicio. En un tiempo de atención fugaz, la ceremonia recuerda algo esencial: reconocer a quienes hacen mejor nuestro mundo sigue teniendo un gran valor en nuestro presente.