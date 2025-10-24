Premios Princesa de Asturias 2025, en directo: alfombra azul, ganadores, discursos y reacciones

La Reina Sofía ya se encuentra en Oviedo para disfrutar de una de las grandes citas del año para la Familia Real, y dejarnos ver una vez más lo orgullosísima que está de sus nietas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Aunque no será hasta esta tarde a las puertas del Teatro Campoamor cuando podremos verla junto a los Reyes Felipe y Letizia, y sus hijas, la Emérita ha llegado al hotel Reconquista de la ciudad ovetense minutos después de las 12: 15 horas -mientras sus Majestades, la Princesa de Asturias y su hermana menor recibían en audiencia a los galardonados y otras personalidades en el interior del emblemático hotel- y ha sido recibida entre aplausos de los curiosos congregados en el lugar y bajo un sol radiante, con el sonido de las tradicionales gaitas.

Siempre impecable, Doña Sofía -que ha saludado con su mejor sonrisa a su llegada- ha derrochado elegancia con un traje estampado del diseñador Alejandro de Miguel que estrenó en noviembre de 2024 durante su visita oficial a Nueva York. Un dos piezas con estampado de cuadros grandes en tonos grises y negro formado por chaqueta recta de cuello redondo con botonadura frontal, y pantalones fluidos, que ha combinado con zapatos de tacón ancho en negro, y bolso de piel al tono.

Minutos después de la llegada de la Emérita, ha sido Alicia Koplowitz, miembro del Patronato Princesa de Asturias, la que ha hecho su aparición en el Hotel de la Reconquista. Con la elegancia discreta que la caracteriza, la empresaria ha deslumbrado con un sofisticado traje sastre en color berenjena compuesto por blazer entallada y pantalón ligeramente acampanado, que ha combinado con clutch en el mismo color, y stilettos con puntera abierta de taconazo en negro.