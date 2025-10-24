Premios Princesa de Asturias 2025, en directo: alfombra azul, ganadores, discursos y reacciones

Así se desarrollará la ceremonia de entrega de los premios
En unos minutos arrancará la ceremonia de entrega de los prestigiosos premios, y estará cargada de discursos, agradecimientos e interesantes intervenciones.
Tras la llegada de la Familia Real a la plaza del Teatro Campoamor y después de que Felipe VI declare abierto el acto, se anunciará la entrada de los premiados.
La primera en intervenir será Ana I. Fernández, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias. A continuación, tomarán la palabra Eduardo Mendoza, Byung-Chul Han y Alicia Menéndez, quien actuará como maestra de ceremonias.
La entrega de galardones seguirá el siguiente orden: se recogerá el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, seguido del de Investigación Científica y Técnica, el de Comunicación y Humanidades, el de las Letras, el de las Artes, el de los Deportes, el de Ciencias Sociales y el de Cooperación Internacional.
Una vez se hayan recogido los premios, intenvendrán Graciela Iturbide y Mario Draghi.
Cerrará el acto con las palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias con las del Rey. Una vez se haya interpretado el Himno de Asturias por la Real Banda de Gaitas de la Ciudad de Oviedo, la ceremonia llegará a su fin una vez que la Princesa Leonor convoque los galardones previstos para 2026.