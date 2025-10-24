Acceso

Premios Princesa de Asturias 2025, en directo: alfombra azul, ganadores, discursos y reacciones

El Teatro Campoamor de Oviedo acoge hoy una nueva edición de los premios, que rendirán homenaje a figuras como Serena Williams y Eduardo Mendoza

La ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025 se celebra este viernes 24 de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, con la presencia de Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, y de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, Leonor.

Estos galardones, creados en 1980 por la entonces Fundación Príncipe de Asturias reconocen cada año la labor científica, técnica, cultural, social y humanitaria de personas e instituciones que contribuyen al progreso y al entendimiento entre los pueblos.

En la actualidad, estos galardones se han consolidado como un referente de prestigio internacional.

La Reina Letizia se corona como la reina de la elegancia

La Reina Letizia ha acaparado todas las miradas con un look tan sencillo como magistral, demostrando una vez más que la elegancia no necesita artificios. La Reina ha escogido para la ocasión un vestido negro de gasa con cuello cerrado y mangas transparentes, una apuesta sobria pero de enorme fuerza visual, que realza su porte y su estilo inconfundible.

El diseño, de líneas puras y corte recto, combina la delicadeza del tejido vaporoso con la estructura precisa del patrón, consiguiendo un equilibrio perfecto entre modernidad y clasicismo.

Byung-Chul Han: «Somos instrumentos de los smartphones»

Desde un cuadrante distinto, Byung-Chul Han, premio de Asturias de Comunicación y Humanidades, recordó que la misión de un filósofo es irritar y despertar la conciencia. «Hay que amonestar a la sociedad y agitar su conciencia para que despierte». Alertó sobre la «ilimitada libertad individual que nos propone el neoliberalismo», que «no es más que una ilusión». Byung-Chul Han, que dijo no ser un pemista cultural y que tampoco está contra la tecnología, nombró, sin embargo, los riesgos presentes sobre la digitalización que recorre el mundo hoy en día: «Nos hemos convertido en instrumentos de los smartphones».

Lea el discurso íntegro de Byung-Chul Han en este enlace.

Eduardo Mendoza: "En el colegio me volvieron vago, malgastador y un poco golfo, tres cosas buenas para escribir novelas"

Eduardo Mendoza jugó con el humor en su ponencia: «Aún me considero una joven promesa de la Narrativa Española. Lo último que se pierde no es la esperanza, sino la vanidad». Declaró que las virtudes que le inculcaron en el colegio le volvieron «vago, malgastador y un poco golfo, tres cosas malas en sí, pero buenas para escribir novelas». Evocó sus paseos por Barcelona, que le revelaron su lado más agrio, y afirmó que «no soy optimista ni pesimitas, porque no sirvo para prever el futuro, pero no me gusta el mundo tal como lo veo».

Lea el discurso íntegro de Eduardo Mendoza aquí.

Ana I. Fernández, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, toma la palabra

La presidenta de la Fundación Princesa de Asturias, Ana I. Fernández, ha sido la primera en tomar la palabra en la ceremonia, una vez han subido los galardonados al escenario. En su discurso, ha subrayado que, desde la Fundación, "seguimos trabajando con el deseo de fortalecer nuestra tarea, de poner de relieve la vida de personalidades e instituciones que encarnan los valores con los que estamos firmemente comprometidos".

Asimismo, "llevamos a cabo nuestros proyectos para sentirnos más cerca de esos valores. Como afirmó la Princesa el año pasado en este mismo lugar, me gusta pensar que las personas extraordinarias que os sentáis aquí como galardonados ofrecéis la emoción contraria al escepticismo o al desánimo, la emoción de la esperanza". "Buscamos acercar la figura de los galardonados a la ciudadanía. Potenciar y mantener en el tiempo nuestra relación con la sociedad", ha añadido la presidenta.

Los galardonados en los Premios Princesa de Asturias 2025

  • Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
  • Eduardo Mendoza, de las Letras.
  • Douglas Massey, de Ciencias Sociales.
  • Graciela Iturbide, de las Artes.
  • Serena Williams, de los Deportes.
  • Museo Nacional de Antropología de México, premio a la Concordia.
  • Mary-Claire King, de Investigación Científica y Técnica.
  • Mario Draghi, de Cooperación Internacional.

Serena Williams se viste de rojo España

Oviedo se tiñe de glamour este viernes con la llegada de Serena Williams al Teatro Campoamor. La deportista estadounidense, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2025, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la alfombra azul, gracias a un "look" con el que combina elegancia, poder y magnetismo a partes iguales.

Lea la noticia completa aquí.

Comienza la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025

Un aplauso concedido a Doña Sofía ha servido como arranque de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025, el cual ha precedido la entrada al Teatro Campoamor de Oviedo de Sus Majestades los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

El papel de la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias

En 2014, tras la proclamación de Felipe VI como rey de España, los premios hasta entonces denominados Premios Príncipe de Asturias adoptaron el nombre de Premios Princesa de Asturias. Este cambio se produjo porque el título de Príncipe de Asturias, que correspondía a Felipe antes de ser monarca, pasó a su hija Leonor, quien se convirtió en Princesa de Asturias y heredera al trono. De esta manera, la denominación de los galardones se ajustó a la nueva situación.

Cinco años después, en 2019, la princesa Leonor participó por primera vez en la ceremonia a los 13 años, replicando la experiencia de su padre en 1981. Su intervención simbolizó la continuidad entre generaciones de la Casa Real y la trayectoria histórica de los premios.

En las ediciones más recientes, Leonor ha ido adquiriendo un papel más relevante, reflejo de su madurez y creciente presencia pública. Tras finalizar su formación militar en Zaragoza, a los 19 años, ha intensificado su actividad institucional y se prepara para asumir sus futuras responsabilidades como heredera al trono.

De Paloma Rocasolano a Feliciano López: los invitados a la ceremonia

El Teatro Campoamor de Oviedo se ha vestido de gala para acoger la nueva edición de los Premios Princesa de Asturias 2025. Hasta Asturias se han desplazado numerosas celebridades para asistir a la gala, que contará con la presencia de los Reyes, Don Felipe VI y Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Paloma Rocasolano, madre de Doña Letizia y fiel a esta cita, ha sido una de las asistentes que más miradas ha acaparado a su llegada. Así como han asistido diferentes personalidades del mundo de la cultura, la política, el deporte y la comunicación como la escritora María Dueñas, el político Adolfo Suárez Illana, el periodista Juan Ramón Lucas y Feliciano López, acompañado por su esposa, Sandra Gago.

Lea la noticia completa aquí.

Llegan los premiados al Teatro Campoamor de Oviedo

Ya están los premiados en el Teatro Campoamor.

Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología de México, y Madeleine Bremond Santa Cruz, presidenta del Patronato, han sido los primeros galardonados (Premio de la Concordia) en aparecer.

A continuación, han llegado Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, Eduardo Mendoza, Premio de las Letras y único español galardonado en esta edición, y Graciela Iturbide, que recoge el reconocimiento de las Artes.

Los siguientes en entrar en el teatro han sido Serena Williams (Deportes), Douglas S. Massey (Ciencias Sociales) y Mario Draghi (Cooperación Internacional).

Parece que Mary-Claire King, galardonada con el Premio de Investigación Científica y Técnica, tampoco asistirá a la ceremonia, tras haber cancelado su presencia a actos anteriores de la jornada por sentirse indispuesta.

Así se desarrollará la ceremonia de entrega de los premios

En unos minutos arrancará la ceremonia de entrega de los prestigiosos premios, y estará cargada de discursos, agradecimientos e interesantes intervenciones.

Tras la llegada de la Familia Real a la plaza del Teatro Campoamor y después de que Felipe VI declare abierto el acto, se anunciará la entrada de los premiados.

La primera en intervenir será Ana I. Fernández, presidenta de la Fundación Princesa de Asturias. A continuación, tomarán la palabra Eduardo Mendoza, Byung-Chul Han y Alicia Menéndez, quien actuará como maestra de ceremonias.

La entrega de galardones seguirá el siguiente orden: se recogerá el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, seguido del de Investigación Científica y Técnica, el de Comunicación y Humanidades, el de las Letras, el de las Artes, el de los Deportes, el de Ciencias Sociales y el de Cooperación Internacional.

Una vez se hayan recogido los premios, intenvendrán Graciela Iturbide y Mario Draghi.

Cerrará el acto con las palabras de Su Alteza Real la Princesa de Asturias con las del Rey. Una vez se haya interpretado el Himno de Asturias por la Real Banda de Gaitas de la Ciudad de Oviedo, la ceremonia llegará a su fin una vez que la Princesa Leonor convoque los galardones previstos para 2026.

¿Quién elige a los galardonados?

Los Premios Princesa de Asturias son otorgados por un jurado especializado en cada una de las ocho categorías que integran estos reconocimientos. Cada galardón cuenta con su propio jurado, el cual, según se indica en la página oficial de la Fundación Princesa de Asturias, “es designado anualmente por la Fundación conforme a los criterios aprobados por su Patronato”.

Estos comités están formados por entre quince y veinte expertos, con la excepción del jurado encargado de otorgar el Premio Princesa de Asturias de la Concordia, que cuenta con un número de integrantes más amplio y está compuesto, en parte, por miembros de los Patronatos de la Fundación.

La Fundación recuerda el valor de estos galardones

Desde 1981, los Premios Princesa de Asturias reconocen la labor de personas e instituciones que, con su trabajo, aportan al avance y bienestar de la humanidad en diversos campos como la ciencia, la cultura, las artes, el deporte o la concordia. En la actualidad, estos galardones se han consolidado como un referente de prestigio internacional.

La audiencia con los galardonados

En el salón principal del Hotel de la Reconquista, los Reyes, junto a Leonor y Sofía, recibieron y saludaron personalmente a los galardonados, entre ellos Serena Williams, Mario Draghi, Eduardo Mendoza y Byung-Chul Han, entre otros.

Un encuentro que representa fielmente el espíritu de los Premios Princesa de Asturias, basado en el reconocimiento, el diálogo y el respeto mutuo.

Cuantía económica de los Premios Princesa de Asturias

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con 50.000 euros, además de incluir una escultura creada por Joan Miró, que actúa como símbolo oficial del galardón, un diploma acreditativo y una insignia conmemorativa.

La medalla y la escultura que acompañan a los premios fueron diseñadas por Joan Miró por encargo de la entonces Fundación Príncipe de Asturias, durante las primeras ediciones. La institución eligió al artista catalán por considerarlo un referente del arte moderno, capaz de reflejar a través de su obra valores universales como la creatividad, la innovación y la libertad de pensamiento.

Lo que no se vio en la audiencia previa

Detrás de las cámaras en el Hotel de la Reconquista, Felipe VI dejó dos gestos muy comentados: resolvió personalmente un problema con una ventana que no cerraba y, más tarde, pidió a Protocolo agilizar el paso para descongestionar la sala ante la acumulación de asistentes.

En clave de invitados, Serena Williams reapareció con un look monocromático -vestido palabra de honor blanco y abrigo al tono- que acaparó focos en su saludo con la Familia Real.

Representación del Gobierno, en mínimos en el Campoamor

Para la ceremonia de esta tarde en Oviedo, el Ejecutivo solo estará representado por el ministro de Agricultura, Luis Planas, un contraste con ediciones recientes en las que acudieron hasta tres miembros del Gobierno.

El peso institucional lo asumirán, sobre todo, las altas autoridades judiciales (Cándido Conde-Pumpido y María Isabel Perelló) y la Mesa de las Cortes (Francina Armengol y Pedro Rollán), además de Salvador Illa y Alberto Núñez Feijóo, y las autoridades asturianas (Adrián Barbón, Alfredo Canteli, Mariví Monteserín y Carmen Moriyón). Una presencia gubernamental más reducida de lo habitual que subraya el carácter institucional -y no político- del acto.

Leer toda la información aquí.

Letizia, Leonor y Sofía: sastrería coordinada con sello propio

En la recepción matinal del Hotel de la Reconquista, la Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía apostaron por trajes cruzados en clave working: Leonor afianza su “azul Oviedo” con raya diplomática, Letizia opta por un gris entallado de Mango con top negro y merceditas. Sofía introduce el acento generacional con un rojo vibrante de Tommy Hilfiger. Un mismo código -poder institucional y sobriedad- interpretado en tres estilos.

Leer toda la información aquí.

El Hotel de la Reconquista: el epicentro de la mañana

Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando fue construido como Hospicio y Hospital de Pobres por iniciativa del arzobispo Francisco Antonio de la Riva y Omaña, con planos del arquitecto Pedro Antonio Menéndez de Ambás. De estilo barroco clasicista, el edificio fue restaurado y convertido en hotel en 1974, año en que comenzó su nueva etapa como establecimiento de lujo.

Desde entonces, el Hotel de la Reconquista está estrechamente vinculado a los Premios Princesa de Asturias, ya que cada año sirve como sede oficial de los galardonados y punto neurálgico de los actos previos a la ceremonia en el Teatro Campoamor. En sus salones se celebran recepciones, encuentros con la prensa y la tradicional audiencia con los Reyes de España, lo que convierte al hotel en un escenario central de la vida cultural y protocolaria de Oviedo durante los días de los premios.

Premios Princesa de Asturias: tacones rojos, directores de cine y ausencias

Lee la noticia completa aquí.

El Museo del Prado se une a las felicitaciones de los galardonados

La cuenta oficial del Museo emitió un comunicado en sus redes sociales recalcando la obtención del Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2019, en consonancia con su bicentenario.

La princesa Leonor impone las insignas a los galardonados

La princesa Leonor ha impuesto las insignias a Byung-Chul Han, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades; Eduardo Mendoza, de las Letras; Douglas Massey, de Ciencias Sociales; Graciela Iturbide, de las Artes; Serena Williams, de los Deportes; al director del Museo Nacional de Antropología de México, Antonio Saborit, y la directora de su patronato, Madeleine Bremond, galardonados con el premio de la Concordia; y Mario Draghi, de Cooperación Internacional.

No ha podido acudir a la entrega de las condecoraciones, prólogo de la ceremonia de los premios de esta tarde en el Teatro Campoamor. Mary-Claire King, Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica, por encontrarse indispuesta.

Los galardonados, junto a sus acompañantes, han desfilado ante la familia real en el Salón Covadonga del Hotel Reconquista de Oviedo, una antigua capilla, para recoger la insignia de manos de Leonor de Borbón en su condición de presidenta de honor de la Fundación Princesa de Asturias (FPA), tras lo que han posado en la tradicional foto de familia.

El Real Oviedo felicita a los galardonados en Los Premios Princesa de Asturias 2025

El club asturiano indica en sus redes sociales la labor de los presentes en su ciudad y reivindica la profesionalidad de las principales figuras que recibirán el Premio en la ceremonia oficial bajo este mensaje: "𝑂𝑟𝑔𝑢𝑙𝑙𝑜, 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜́𝑛 𝑦 𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑧. 𝐸𝑛ℎ𝑜𝑟𝑎𝑏𝑢𝑒𝑛𝑎 𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑢 𝑒𝑗𝑒𝑚𝑝𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑".

La Reina Sofía y Alicia Koplowitz, derroche de elegancia a su llegada a Oviedo para los Premios Princesa de Asturias

La Reina Sofía ya se encuentra en Oviedo para disfrutar de una de las grandes citas del año para la Familia Real, y dejarnos ver una vez más lo orgullosísima que está de sus nietas, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Aunque no será hasta esta tarde a las puertas del Teatro Campoamor cuando podremos verla junto a los Reyes Felipe y Letizia, y sus hijas, la Emérita ha llegado al hotel Reconquista de la ciudad ovetense minutos después de las 12: 15 horas -mientras sus Majestades, la Princesa de Asturias y su hermana menor recibían en audiencia a los galardonados y otras personalidades en el interior del emblemático hotel- y ha sido recibida entre aplausos de los curiosos congregados en el lugar y bajo un sol radiante, con el sonido de las tradicionales gaitas.

Siempre impecable, Doña Sofía -que ha saludado con su mejor sonrisa a su llegada- ha derrochado elegancia con un traje estampado del diseñador Alejandro de Miguel que estrenó en noviembre de 2024 durante su visita oficial a Nueva York. Un dos piezas con estampado de cuadros grandes en tonos grises y negro formado por chaqueta recta de cuello redondo con botonadura frontal, y pantalones fluidos, que ha combinado con zapatos de tacón ancho en negro, y bolso de piel al tono.

Minutos después de la llegada de la Emérita, ha sido Alicia Koplowitz, miembro del Patronato Princesa de Asturias, la que ha hecho su aparición en el Hotel de la Reconquista. Con la elegancia discreta que la caracteriza, la empresaria ha deslumbrado con un sofisticado traje sastre en color berenjena compuesto por blazer entallada y pantalón ligeramente acampanado, que ha combinado con clutch en el mismo color, y stilettos con puntera abierta de taconazo en negro.

La Reina Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía hacen 'match' con looks 'working girl' coordinados

Continúan los actos previos a la gran gala de los Premios Princesa de Asturias 2025 que se celebrarán esta tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo. Tras presidir este jueves el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias en el Auditorio 'Príncipe Felipe' -una esperada reaparición en la que al margen de la sofisticación de la Reina Letizia, y la elegante y madura sobriedad de la Princesa Leonor destacó el atrevido vestido de la Infanta Sofía- la Familia Real ha cumplido con la tradición y, coincidiendo con la llegada de la Reina Sofía al Hotel Reconquista, han presidido las audiencias previas a la entrega de los galardones que llevan el nombre de la heredera al trono, y que este año reconocen a destacadas personalidades como la tenista Serena Williams o el escritor Eduardo Mendoza.

Minutos antes de las 11.30 horas, sus Majestades, acompañados de sus hijas han hecho su aparición en el emblemático hotel ovetense -símbolo de los Princesa de Asturias- para mantener un encuentro con los galardonados con los "Premios Fin de Grado 2024" de la Universidad de Oviedo; los distinguidos con las "Medallas de Asturias 2025", "Hijo Predilecto 2025", e "Hijos Adoptivos 2025"; y los premiados con los "Premios Princesa de Asturias 2025", acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los Patronatos de la Fundación Princesa de Asturias.

Audiencias en las que, lejos de los looks que lucirán esta tarde a su paso por la alfombra azul del Teatro Campoamor -donde se espera que deslumbren con sus mejores galas en una de las citas claves para la Familia Real- Doña Letizia, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía han sorprendido con estilismos coordinados muy similares en clave 'working girl'.

Moncloa reduce a la mínima su presencia junto a los Reyes en los Premios Princesa de Asturias

Lee la noticia completa aquí.

El momento en el que los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía reciben a los ganadores de los Premios Fin de Grado 2024

Doña Sofía llega a Oviedo para asistir a la entrega de los Premios Princesa de Asturias

La reina Sofía ha llegado este viernes al Hotel de la Reconquista de Oviedo para asistir esta tarde a la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025.

Doña Sofía ha sido recibida sobre las 12:15 horas con el sonido de las tradicionales gaitas mientras era aplaudida por el público a las puertas del hotel.

De forma paralela, los reyes don Felipe y doña Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía han recibido en audiencia a los galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025, acompañados por los presidentes de los jurados y los miembros de los patronatos de la fundación.

Mary-Claire King recibe el Premio de Investigación Científica y Técnica

Nacida en Illinois, 1946, es una genetista estadounidense reconocida por descubrir el gen BRCA1, responsable de la predisposición hereditaria al cáncer de mama y ovario. También ha contribuido a la identificación de desaparecidos mediante técnicas genéticas. El jurado resaltó su papel pionero en la genética humana y su compromiso ético y social al aplicar la ciencia para la salud, la justicia y los derechos humanos.

Serena Williams: la elegida para el Premio de los Deportes

La estadounidense es una de las tenistas más exitosas de la historia, con 23 títulos de Grand Slam individuales y cuatro medallas olímpicas. Además de su legado deportivo, es un símbolo de empoderamiento femenino y lucha contra la discriminación racial. El jurado valoró su extraordinaria trayectoria deportiva, su contribución al avance de la igualdad en el deporte y su papel inspirador para nuevas generaciones dentro y fuera de las pistas.

En directo, la audiencia de los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía a los galardonados

Eduardo Mendoza, Premio de las Letras 2025

Eduardo Mendoza, nacido en Barcelona el 11 de enero de 1943, es uno de los novelistas españoles más reconocidos de las últimas décadas. Autor de obras emblemáticas como "La verdad sobre el caso Savolta", "Sin noticias de Gurb" y "La ciudad de los prodigios", combina el humor, la ironía y la crítica social en su narrativa. El jurado valoró su maestría literaria, su mirada lúcida sobre la sociedad española y su aportación a la renovación de la novela contemporánea en lengua castellana.

Byung-Chul Han recibe el Premio de Comunicación y Humanidades

Byung-Chul Han (Seúl, 1959) es un filósofo y ensayista surcoreano afincado en Alemania, considerado una de las voces más influyentes del pensamiento contemporáneo. Profesor en la Universidad de las Artes de Berlín, ha reflexionado sobre temas como la hipertransparencia, la sobreexposición digital, la sociedad del rendimiento y la pérdida de la contemplación en el mundo moderno.

Su capacidad para analizar críticamente la sociedad actual, la influencia de la tecnología en la identidad humana y su talento para acercar la filosofía a un público amplio con un lenguaje accesible y poético han captado la atención del Jurado.

¿Qué actos esperar durante esta jornada matinal?

Todo lo que cabe esperar de la jornada matinal, hasta el comienzo del evento principal, se centra en el Hotel de la Reconquista. La Familia Real recibirá a los mejores expedientes universitarios, a los distinguidos del Principado y, a las 12:30, a los premiados internacionales de 2025. Pese a que todo ello se celebra a puerta cerrada, hay una gran expectación en las inmediaciones del recinto.

Jóvenes con discapacidad intelectual trabajan en la gala de los Premios Princesa de Asturias

Siete personas con discapacidad intelectual trabajan como auxiliares en las celebraciones de los Premios Princesa de Asturias, que esta tarde se entregan en el Teatro Campoamor de Oviedo.

Verónica es quien da la bienvenida a los invitados y periodistas que estos días asisten a los actos organizados con motivo de los Premios Princesa de Asturias, que esta tarde se entregarán en la capital asturiana y a cuya ceremonia asistirán los Reyes y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Con amabilidad y profesionalidad, Verónica recibe a las personalidades que visitan Oviedo y les indica cómo deben proceder para recibir la acreditación que les permitirá disfrutar de los eventos programados. Esta joven ovetense de 33 años reveló a Servimedia su felicidad por volver a trabajar en la organización de estos galardones, en los que ya participó en el año 2022. Le gusta su trabajo, como a Pelayo, Ernesto, Manuel, Óscar, Iris y Marina, jóvenes con discapacidad intelectual, la mayoría con síndrome Down, que trabajan estos días con la Fundación Princesa de Asturias. Dos de ellas, Marina e Iris participarán además esta tarde en la ceremonia de los Premios, un evento de trascendencia internacional.

Diana Rubio, experta en protocolo, sobre los Premios Princesa de Asturias: "Un acto de Estado con alma ciudadana"

La celebración de los Premios Princesa de Asturias, que esta noche reunirán en Oviedo a autoridades, premiados y personalidades internacionales, se enmarca en un momento simbólicamente relevante para la monarquía española. La decisión de que la Princesa Leonor continúe acompañada de los Reyes en actos institucionales de máxima relevancia refleja, según la experta en protocolo Diana Rubio, "una transición cuidadosamente medida hacia su autonomía institucional".

Lee la noticia completa aquí.

¿Quién se encarga de la organización de los Premios Princesa de Asturias 2025?

La Secretaría Técnica de la Fundación juega un papel fundamental en este asunto, puesto que, es la encargada de la organización y la gestión del protocolo en los actos oficiales. Los integrantes del equipo cuentan con una mínima formación sobre el procedimiento a seguir en cuestión a sus funciones y la responsabilidad que tengan. Por el contrario, este acontecimiento no dispone de programas de voluntariado por lo que, las personas interesadas en trabajar en la Fundación pueden enviar su currículum a través del formulario habilitado en la página web en el que, al igual que en otro puesto de trabajo, deberán facilitar sus datos personales y su situación actual.

¿Quiénes serán los galardonados en los Premios Princesa de Asturias 2025?

La ceremonia de entrega de los galardones tendrá lugar por la tarde en el Teatro Campoamor de Oviedo. En esta edición, los Premios Princesa de Asturias reconocen la excelencia y el compromiso de:

  • Byung-Chul Han, Comunicación y Humanidades
  • Eduardo Mendoza, Letras
  • Douglas Massey, Ciencias Sociales
  • Graciela Iturbide, Artes
  • Serena Williams, Deportes
  • Museo Nacional de Antropología de México, Concordia
  • Mary-Claire King, Investigación Científica y Técnica
  • Mario Draghi, Cooperación Internacional

¿Dónde ver la gala de los Premios Princesa de Asturias 2025 en directo?

La retransmisión oficial estará disponible a través de La 1 de Televisión Española, el Canal 24 Horas y la plataforma RTVE Play, que ofrecerán la señal institucional completa y cobertura especial durante toda la jornada. Además, la Radiotelevisión del Principado de Asturias (RTPA) realizará conexiones en vivo desde el Hotel de la Reconquista y la alfombra de acceso al Campoamor. La Fundación Princesa de Asturias también emitirá la gala y los actos previos en su canal oficial online.

El Real Sporting de Gijón felicita a todos los ganadores de los Premios Princesa de Asturias

El club gijonés ha emitido un comunicado en sus redes sociales para dar la enhorabuena a todos aquellos que vayan a recibir una condecoración en el día de hoy bajo el siguiente mensaje: "El Real Sporting de Gijón felicita a todos los galardonados y galardonadas con los Premios Princesa de Asturias 2025".

¿Cuándo comienzan los Premios Princesa de Asturias 2025?

Desde primeras horas de la tarde se prevé la llegada de invitados y autoridades, mientras los alrededores del teatro se llenan de público y medios de comunicación. Como es tradición, la ceremonia será retransmitida en directo desde el emblemático edificio ovetense.

Hoy, viernes 24 de octubre, a las 18:30 horas, comenzará en el Teatro Campoamor de Oviedo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2025. Al evento asistirán los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía, junto con los premiados en las ocho categorías.

Así fueron recibidos los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía en Oviedo tras su llegada al XXXIII Concierto

Así fue el el XXXIII Concierto Premios Princesa de Asturias presidido por la Familia Real

Como cada año, el día previo a la celebración de la entrega de premios se lleva a cabo este evento. En esta edición recibió el título de "Brahms y Dvorák. Grandes maestros del siglo XIX", y dio comienzo poco después de las 19.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo.

¿Cuánto cobran los ganadores de los Premios Princesa de Asturias?

Nacidos en 1981, los galardones distinguen trayectorias y logros en ocho grandes ámbitos -Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia- y han construido, con los años, un prestigio difícil de igualar. El Teatro Campoamor de Oviedo reúne a premiados de disciplinas muy distintas, pero con un hilo común: su aportación, ya sea científica, artística o humanitaria, deja huella en la sociedad.

Lee la noticia completa aquí.

¿Quién decide los premios Princesa de Asturias?

Cada una de las ocho categorías (Artes, Letras, Ciencias Sociales, Comunicación y Humanidades, Investigación Científica y Técnica, Cooperación Internacional, Deportes y Concordia) tiene su propio jurado. Según la Fundación Princesa de Asturias, estos jurados se designan anualmente por la propia institución, conforme a los criterios aprobados por el Patronato. Están formados por especialistas y personalidades de reconocido prestigio en el ámbito correspondiente.

Lee la noticia completa aquí.

Telemadrid emitirá un especial informativo este viernes con motivo de los Premios Princesa de Asturias

Telemadrid emitirá este viernes un especial informativo con motivo de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, entre las 18.15 y las 20.30 horas, que incluirá la cobertura íntegra de la gala y conexiones en directo desde Oviedo. El programa estará conducido por Rosa Viondi, subdirectora de Informativos de Telemadrid, quien ofrecerá el desarrollo de la ceremonia con un enfoque informativo y contextualizado, subrayando el significado de cada galardón y de los discursos más relevantes, ha explicado la cadena pública madrileña en un comunicado.

Junto a ella, la periodista Esther Jaén, que aportará su análisis y valoración sobre los premiados y los momentos más significativos del acto, que contará con la presencia de los reyes y la princesa de Asturias. La cobertura se completará con la participación de Ascensión Vázquez, periodista especializada en Casa Real, que intervendrá en directo desde Oviedo. Desde escenarios emblemáticos como el Hotel de la Reconquista y el Teatro Campoamor, trasladará a los espectadores el ambiente de la ciudad, los preparativos previos y las reacciones de los protagonistas.

Los reyes presiden la ceremonia de los premios Princesa de Asturias

Los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía presiden este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias, que en esta ocasión reconocerá a figuras como Serena Williams, Mario Draghi o Eduardo Mendoza.

Leonor de Borbón se estrenó en estos premios en 2019 con 13 años -a pocos días de cumplir 14-, la misma edad con la que lo hizo su padre, y un año después de su primera visita oficial al Principado, aunque ostenta la presidencia de honor como heredera de la Corona desde 2014, cuando su padre fue proclamado rey.

A lo largo de la semana, los galardonados en las ocho categorías de los premios han ido llegando a la capital asturiana para participar en diferentes actos organizados por la Fundación Princesa de Asturias, como la tenista norteamericana Serena Williams, a la que este viernes se la pudo ver a la entrada del Hotel de la Reconquista bailando al son de las gaitas durante un posado para la prensa.

Oviedo se viste de gala para recibir a los premiados

La capital asturiana vive hoy una jornada de celebración y orgullo. En unas horas comenzará la ceremonia presidida por Sus Majestades los Reyes Felipe VI y Letizia, con la presencia de la Princesa Leonor. Entre los galardonados de esta edición figuran la legendaria tenista Serena Williams y el escritor Eduardo Mendoza, nombres que simbolizan la excelencia y el talento que cada año distinguen estos premios.

Arranca el directo de los Premios Princesa de Asturias 2025

¡Bienvenidos y bienvenidas al seguimiento en directo de los Premios Princesa de Asturias 2025! Desde el emblemático Teatro Campoamor de Oviedo, les contaremos minuto a minuto todo lo que ocurra en una de las citas más destacadas del calendario cultural y social de España.

