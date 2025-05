Descubren por qué estas tres enfermedades mentales afectan más a los hombres que a las mujeres

La ciencia ha avanzado mucho, pero en algunos campos está algo más verde que en otros. Pero, aunque no comprendamos lo suficiente una cuestión, lo que sí podemos hacer es, medirla. Así empezamos a sistematizar la ciencia y, si bien hay mucho que ignoramos sobre salud mental, la epidemiología ha hecho su trabajo. Conocemos con bastante detalle la distribución de las distintas enfermedades mentales a través de hombres y mujeres, de estratos socioeconómicos, de etnias y de países. Entre tantos porcentajes, algunos piden a gritos una explicación y uno de ellos es la alta frecuencia de algunas enfermedades en hombres frente a mujeres. Y, al fin, puede que estemos tras la pista para aclarar el misterio.

¿Por qué hay cuatro hombres por cada mujer con síndrome de Tourette? ¿A qué se debe que haya casi el doble de niños que de niñas entre los pacientes con TDAH? Incluso, según algunos estudios, la esquizofrenia está ligeramente más presente en hombres que en mujeres. Pues bien, aunque estas cuestiones se deben siempre a una constelación de causas diferentes, un grupo de investigadores parece haber dado con una que desconocíamos hasta ahora. Aparte del contexto cultural, los roles de género impuestos por la sociedad y algunos aspectos genético, una molécula inesperada parece estar regulando mecanismos patológicos clave en estas enfermedades. Una molécula cuyas consecuencias parecen diferentes entre hombres y mujeres: la histamina.

Más allá de la alergia

Es posible que la histamina te suene, sobre todo si tienes alguna alergia. Sin embargo, conviene empezar esta explicación desde un poco antes, a un nivel bioquímico. Nuestro cuerpo produce histamina constantemente, incluso cuando no estamos rodeados de polen o pelos de gato. De hecho, la encontramos en casi todas las células, pero sobre todo en los mastocitos y basófilos, que son células del sistema inmunitario. Allí, actúa como una primera línea de defensa ante invasores. Al detectar un agente peligroso, la histamina se libera para dilatar vasos sanguíneos, aumentar la permeabilidad capilar y reclutar más defensas al lugar de la “invasión”. En condiciones normales, cuando la alerta ha sido disparada por una bacteria o un virus, la reacción es beneficiosa y la inflamación consecuente la consideramos como un mal menor.

Sin embargo, cuando el sistema inmunitario se equivoca y reconoce como peligroso un inane grano de polen, la inflamación ya no es la contraparte negativa de un beneficio, es simple y llanamente un daño. Así es como la histamina provoca el picor, enrojecimiento e inflamación de las reacciones alérgicas y, por eso, se administran antihistamínicos para abordar el problema. En cualquier caso, rara vez encontramos una molécula cuyos efectos sobre el cuerpo humano sean tan sencillos como hemos expuesto en el párrafo anterior. Por lo general, no solo tienen consecuencias en diferentes órganos, sino que pueden desencadenar reacciones casi opuestas en función de las condiciones que rodeen a la molécula. Ese sería el caso de la histamina en algunas enfermedades mentales según el estudio que acaba de ser publicado en Journal of Neuroscience.

Ratones y humanos

En el cerebro la histamina funciona como neurotransmisor, modulando la vigilia, la regulación del apetito, la memoria y otras funciones. Lo hace enlazándose a cuatro tipos de receptores (H1, H2, H3 y H4), cada uno con sus propios efectos entre los cuales, se encuentra regular la liberación de otros neurotransmisores, como la dopamina. Y aquí está la clave para entender las diferencias sexuales de estas patologías mentales. En ellas, la dopamina juega un factor clave y sabemos que parte de su clínica se debe a que está alterada. Pues bien, al analizar cómo se comportaban en conjunto la histamina y la dopamina en ratones, los investigadores descubrieron que esta interacción dependía en gran medida del sexo del animal. En hembras, la histamina aumentaba la cantidad de dopamina mientras que, en los machos, hacía lo contrario.

Esta molécula, por lo tanto, podría ser clave para explicar la distinta prevalencia de algunas enfermedades mentales entre hombres y mujeres. Y, aunque no podemos reducir su complejidad a los efectos reguladores de la histamina sobre la dopamina, es un mecanismo interesante que vale la pena seguir investigando. De hecho, cabe la posibilidad de que abra nuevas opciones de tratamiento para estos pacientes.

QUE NO TE LA CUELEN:

Cuando hablamos de salud mental hemos de tener muy claro que existe todo un mundo entre el laboratorio y los pacientes. Las investigaciones más académicas abren caminos que, si prosperan, mucho tiempo después pueden llegar hasta los hospitales y mejorar la vida de los pacientes. Sin embargo, el camino es largo y tortuoso. Hacerse eco de los últimos descubrimientos es tan necesario como emocionante, pero requiere como guarnición una compleja gestión de las expectativas.

REFERENCIAS (MLA):