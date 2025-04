Después de todo, de la imagen, del registro, del tiempo, arranca PHotoESPAÑA 2025

Antes fue la fotografía como movimiento. Ahora como elemento registrador de la Historia. "No solo como testimonio sino también como agente de disidencia o incluso de cambio", matiza la directora de PHotoESPAÑA por segundo año consecutivo, María Santoyo durante el encuentro mantenido con la Prensa para sentar las bases estéticas, teóricas y temáticas sobre las que se vertebra esta ambiciosa y epatante vigésimo octava edición que se celebrará del 30 de abril al 14 de septiembre y que este año reivindica el poder crítico y transformador de la fotografía en un tiempo marcado por la incertidumbre. De los 360 artistas visuales que participan en las 103 exposiciones que integran el festival, un 48% están protagonizadas por mujeres y un 59% por artistas españoles.

Este ejercicio de paridad, asegura Santoyo, no responde a ningún tipo de consecuencia impostada o pretendida de manera comercial ni de reclamo marquetiniano, sino a una escucha activa de los tiempos y haberlo logrado "resulta especialmente relevante y es un logro colectivo. No solo se debe a nuestro impulso o a nuestra manera muy orgánicamente feminista de trabajar porque la verdad es que es algo en lo que no tenemos que pensar demasiado pero parece que las instituciones también están haciendo un esfuerzo en ese sentido y eso ha confluido en una edición que por primera vez es objetivamente paritaria". Con respecto al porcentaje de talento nacional, la directora subraya que "procuramos promover ese talento cercano de kilómetro 0 y a la vez poder establecer nuevos referentes del panorama internacional para que todo dialogue y todo pueda generar ese flujo que revitalice el medio y pueda suponer un estímulo para todos".

Además del sugerente título -que recuerda a la poesía dialéctica del último disco de Valeria Castro- con el que se pretende proyectar una reflexión sobre la imagen como testigo y herramienta frente a los grandes desafíos contemporáneos que transita desde la memoria histórica hasta la justicia climática o las nuevas identidades, "Después de todo", también el título de una exposición colectiva que rendirá homenaje al legado de la tristemente fallecida galerista Helga de Alvear. La mencionada muestra, con fondos de su Colección, recorrerá un siglo de transformación del paisaje europeo a través de la arquitectura y la fotografía, desde Eugène Atget hasta la Escuela de Düsseldorf.

Por primera vez, PHotoESPAÑA incorpora la figura del país invitado y dedica una sección especial a Chile, con exposiciones de Lotty Rosenfeld, Julia Toro, Michael Mauney y Martin Gusinde: cuatro miradas que abordan la disidencia política, la memoria visual y las culturas ancestrales desde el archivo, el testimonio y la resistencia. Asimismo se reivindica el valor documental y simbólico de la imagen como materia prima de la memoria democrática a través de la obra de nombres como los de Marisa Flórez y Rui Ochoa, que protagonizan dos exposiciones esenciales que recorren cinco décadas de historia política, social y cultural en España y Portugal desde la Transición hasta nuestros días. También este año, el festival refuerza su presencia en el corazón museístico de la capital, recuperando el eje Prado–Castellana con la participación de espacios clave como el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, que se suman de nuevo a la programación.

En la consecución de novedades integradas, por primera vez entran en la Sección Oficial el Museo Nacional de Antropología y el Museo Arqueológico Nacional, ampliando de esta forma el diálogo entre patrimonio histórico y creación contemporánea. Completan este recorrido cultural instituciones ya consolidadas en el festival como el Círculo de Bellas Artes, la Fundación MAPFRE, el Centro Cultural de la Villa, la Fundación Canal o la Sala Canal de Isabel II. Esta edición 2025 reúne a figuras fundamentales de la historia y del presente de la fotografía mundial: desde leyendas como Julia Margaret Cameron, Dora Maar, Ruth Orkin o Edward Weston, hasta autores contemporáneos de referencia como Duane Michals, Joel Meyerowitz, Graciela Iturbide o Ayana V. Jackson. La programación ofrece así un recorrido por distintas épocas, estilos y miradas, conectando la memoria visual del pasado con las prácticas más actuales.

Desde los paisajes simbólicos de José Guerrero al universo crítico y performativo de Miss Beige, pasando por figuras clave como Nacho Criado, Joan Fontcuberta o Isidro Ferrer, se destaca y refuerza el fuerte impulso de la creación visual en nuestro país traducido en la alianza con Patrimonio Nacional y ACCIONA mediante una nueva entrega de "Cuadernos de campo", un proyecto trienal que invita a grandes fotógrafos a dialogar con los espacios naturales e históricos de los Reales Sitios. En esta edición, Bleda y Rosa exploran el Monasterio de Yuste y las conexiones de Carlos V con la astronomía, la botánica y la ingeniería renacentista, en un proyecto que fusiona tiempo y naturaleza titulado "Las horas del sol". La inauguración del resultado de su trabajo en la Galería de las Colecciones Reales coincide de manera ciertamente oportuna con la inauguración oficial del propio, que se celebra por primera vez en el íntimo y bellísimo enclave salvífico y pausado de los Jardines del Campo del Moro.