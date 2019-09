Dspeakeasy: La alta cocina para compartir de Diego Guerrero

Hace poco más de un mes que Diego Guerrero inauguró su segundo establecimiento. Ni Tinuca Maestro ni él han disfrutado de unas merecidas vacaciones. De mente inquieta, innovadora e inconformista, el cocinero ha pasado el mes de agosto poniendo a punto Dspeakeasy (desde 30 euros), situado a tiro de piedra del dos estrellas Michelin, Dstage, y de su taller de creatividad, Dspot Studio. ¿Quién no ha pasado largas noches en el emblemátiaco Speakeasy?: «Son espacios diferentes que se complementan y la idea ha sido no copiarnos, aunque los platos tienen nuestra identidad», explica. Se olvida del menú degustación para idear una carta alimentada por recetas con mucha técnica detrás y perfectas para compartir en un espacio dinámico y directo. Incluso es posible decidirse por dos de ellas en el caso de que el tiempo para comer sea justo antes de volver a trabajar: «Los clientes nos ponen en nuestro sitio», añade. Sí, en esta casa es posible escoger qué comer y cuánto dinero te quieres gastar. Así, el listado de platos, muy de temporada, anuncia, entre otros, unos cherrys curados con licuado de cebollinos y frambuesa helada, las sardinas a la brasa con una reducción de jamón ibérico, berenjena y miel y una exquisita codorniz con ají. Pregunte por los fuera de carta, ya que ha sorprendido con unos muslitos de pichón a la brasa y con una ensalada de melón con jamón de pato madurado en casa. Los paladares carnívoros no se resisten al pastrami y al steak tartar de vaca vieja. Como fin de fiesta, la algarroba picante con rosas y almendras. Aquí se come y bebe muy muy bien.

LO MEJOR

Además del restaurante, ha creado DpickleRoom, que abrirá a media tarde para el «afterwork».

LO PEOR

Que Diego no se decidiera antes a abrir este local, que desde hace tiempo hacía falta en Malasaña.

Dirección

C/ Fernando VI, 6. Madrid

Tel.: 913 19 54 35.