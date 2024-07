Esta es la letra más usada en el español (y no es la "A")

El abecedario español está hoy formado por las veintisiete letras siguientes: a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ñ, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Un alfabeto que, como las demás lenguas románicas, se sirvió básicamente de la serie alfabética latina, que fue adaptada y completada a lo largo de los siglos. Si bien tradicionalmente se consideraban también "ch" y "ll" signos del abecedario, estos finalmente fueron excluidos por no ser propiamente letras, sino dígrafos, es decir, signos gráficos compuestos por dos letras. La combinación de estas veintisiete grafías forman, como sabemos, palabras, y son las que dan sentido a nuestra comunicación, estimándose que cada persona llega a decir unas 15.000 palabras diariamente. Y, entre ellas, existe una letra que se utiliza más que sus compañeras, y no es la "a".

Si bien la letra "a" es la más común en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE), es la letra "e" la más pronunciada. Esto se debe, principalmente, a la alta frecuencia con la que se utilizan los monosílabos "que", "el", "se" o "me". En segundo lugar de uso, sí que estaría la letra "a", y en tercer lugar la vocal "o". Por tanto, es curioso cómo de las 27 letras del alfabeto las tres más frecuentes son vocales.

Con esto, de llegar a realizar una clasificación del "top 10" de letras más usadas por los hablantes de español, sería la siguiente, comenzando por la más usada y hasta la que menos: e, a, o, s, r, n, i, d, l y c. En cuanto a las menos utilizadas, en cambio, esos puestos los ocuparían las letras x, k y w.