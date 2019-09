Francesca Thyssen: «No nos interesa vender como una galería»

Desde antes de las cuatro de la tarde de ayer la calle Amor de Dios «era un ir y venir del carajo», que escribiría García Márquez. Justo el día en que Apertura celebraba su décimo aniversario y 49 galerías de Madrid abrían sus puertas simultáneamente al nuevo curso artístico, la hija quizá más alocada, más vital del barón Heinrich Thyssen desembarcaba en la capital con una oficina en pleno barrio de Huertas. Casi nada. Todo el que quería dejarse ver estaba en un espacio que se quedó pequeño casi antes de inaugurarse y que convertía al número 1 de la vía en el edificio con más arte de Madrid (comparte espacio con la galería Leandro Navarro, que ayer no dejaba de recibir visitas y halagos por la magnífica exposición de obras de Nieva y José Hernández).

Francesca posee el aspecto de una adolescente, la fuerza de una jovencita con posibles que hubiera decidido escaparse de casa para vivir su vida. Sin embargo, a sus sesenta y un años se ha convertido en una de las coleccionistas más importantes de arte contemporáneo y una mujer que tiene palabra en el mundo del arte.

Se la veía feliz, contagiaba buena energía vestida de blanco (con una camiseta que dejaba una paleta entera llena de color a una de las mangas, que acababa en un corte asimétrico) y con unas deportivas del mismo color. La flanqueaba todo el equipo directivo del Museo Thyssen, con Guillermo Solana al frente, mientras Carlos Urroz recibía sus parabienes y avanzaba con orgullo lo que es este proyecto nuevo: «Vamos a producir proyectos de otros artistas contemporáneos a gran escala, trabajos que tengan contenido medioambiental», que es una de las bases de la filosofía de su fundadora.

Habrá dos exposiciones al año, en virtud del acuerdo firmado meses atrás con el Museo Thyssen, que se exhibirán en las sala stemporales del centro y cuyo programa arranca el próximo 24 de septiembre. Esta fundación no hará sino acrecentar la ya de por sí rica y variada oferta de arte madrileña con un peso pesado de calibre. «Nosotros tenemos una manera diferente de coleccionar. No compramos lo de siempre, lo que pueda verse habitualmente», comenta Francesca detrás de una preciosas gafas marrones y negras y añade que «en este proyecto no nos interesa vender como si fuéramos una galería», informa Efe. Habla con entusiasmo de los artistas a los que tiene en la fundación. Da la impresión de que los conociera a todos, de que los hubiera visto trabajar en sus estudios a todos, de que hubiera compartido una cerveza con todos. O casi todos.