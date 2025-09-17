Sección patrocinada por
Francisco Coll y Pablo Heras-Casado, Premios Nacionales de Música 2025
Mientras el jurado ha destacado del primero "su capacidad para encontrar una voz propia anclada en las raíces de la cultura española", del director ha señalado "el indiscutible alcance de su trayectoria internacional"
El compositor y director valenciano Francisco Coll, en la modalidad de Composición, y el director granadino Pablo Heras-Casado, en la modalidad de Interpretación, han sido galardonados este miércoles con los Premios Nacionales de Música 2025.
El jurado ha otorgado el galardón a Coll “por su capacidad para encontrar una voz propia anclada en las raíces de la cultura española, en la que se unen la vanguardia y la tradición, y marcada por un característico lirismo, que le ha permitido conectar con un amplio espectro de público”, según un comunicado del Ministerio de Cultura.
Heras-Casado ha sido galardonado por “el indiscutible alcance de su trayectoria internacional, con invitaciones regulares a las más destacadas orquestas y salas del mundo" y especialmente por "el hito de haber sido invitado como director al Festival de Bayreuth hasta en tres ocasiones, siendo la primera batuta española en volver a ser invitado en la cita alemana”.
