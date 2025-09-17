Francisco Coll y Pablo Heras-Casado, Premios Nacionales de Música 2025

El compositor y director valenciano Francisco Coll, en la modalidad de Composición, y el director granadino Pablo Heras-Casado, en la modalidad de Interpretación, han sido galardonados este miércoles con los Premios Nacionales de Música 2025.

El jurado ha otorgado el galardón a Coll “por su capacidad para encontrar una voz propia anclada en las raíces de la cultura española, en la que se unen la vanguardia y la tradición, y marcada por un característico lirismo, que le ha permitido conectar con un amplio espectro de público”, según un comunicado del Ministerio de Cultura.

Heras-Casado ha sido galardonado por “el indiscutible alcance de su trayectoria internacional, con invitaciones regulares a las más destacadas orquestas y salas del mundo" y especialmente por "el hito de haber sido invitado como director al Festival de Bayreuth hasta en tres ocasiones, siendo la primera batuta española en volver a ser invitado en la cita alemana”.