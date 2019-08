«Guardianes de la galaxia», la patrulla que se adelantó al futuro

«Guardianes de la galaxia» fue una de las sorpresas de la taquilla en 2014. Las andanzas de este grupo de antihéroes fueron recibidas con entusiasmo por millones de espectadores en todo el mundo, obteniendo una taquilla que superaba los 700 millones de dólares. Su éxito se repitió en 2017 y se espera que revalide en 2020 cuando se estrene su tercera y última entrega ¿Pero de dónde surgió esta singular banda de soldados de fortuna con tan poca relación (aparentemente) con el resto del universo Marvel? Para conocer el origen del grupo hay que retrotraerse hasta enero de 1969. Esa es la fecha del «Marvel Super-Heroes» nº 18, cómic en el que aparece por primera vez la primera encarnación de este grupo. Sus creadores, el guionista Arnold Drake y el dibujante Gene Colan, situaron al equipo original en el año 3000. Estos Guardianes, con una formación sin relación alguna con la que conocemos por las películas, eran originarios de una línea de tiempo alternativa del Universo Marvel en el siglo XXXI. Si fueron bien acogidos por los lectores de la época, hubo que esperar algo más de cinco años (en «Marvel Two-In-One» números 4 y 5) para volver a seguirlos de nuevo. El principal inconveniente de este grupo era precisamente la premisa de la que partían. No pertenecían al universo tradicional Marvel y, además, se situaban a más de 1000 años en el futuro. Es por eso que la mayoría de sus aventuras eran fruto de viajes en el tiempo, algo que le permitía interactuar con los personajes tradicionales de la editorial norteamericana, pero que a la vez podía acusar de cierta repeticióncuando caía en manos de guionistas bastante menos hábiles.

Durante dos décadas el grupo desapareció de las páginas de los cómics. No había interés por unos personajes con los que los lectores no podían identificarse y no había un guionista capaz de crear aventuras con el suficiente interés para los lectores aficionados a «Los Vengadores», «Los 4 Fantásticos» o «La Patrulla-X», todas ellas series con sus dosis de aventuras «galácticas». En 1989, a raíz del éxito de la serie de televisión «Star Trek: La nueva generación», Marvel le brindó una nueva oportunidad dándole una colección propia. La serie estuvo publicándose hasta su cancelación con el número 62, en julio de 1995.

La editorial norteamericana le dio una vuelta a la idea original, y creó una nueva formación de los Guardianes, pero aunque sus aventuras igualmente transcurrían en el espacio, lo hacía en nuestra época. Esto favoreció las tramas y la interacción entre las diversas series de la editorial. Su debut fue en la saga cósmica «Aniquilación» (2006) y lo hizo con prácticamente toda la formación que conocemos todos gracias a las películas. En 2008 consiguieron tener serie propia y así ha sido hasta la fecha. Sin duda, el éxito de la versión cinematográfica ha tenido que ver en la atracción por una parte de los lectores, pero también el haber sabido escoger el tono de las nuevas aventuras. La combinación de acción, unos adecuados equipos creativos y la dosis necesaria de humor han convertido a estos inadaptados espaciales en unos personajes totalmente distintos a los originales de hace cinco décadas, pero igual de interesantes y sorprendentes. Y eso, que uno de sus protagonistas es un árbol y el otro un mapache con muy malas pulgas. Dos personajes con una amplia trayectoria a sus espaldas y que ahora se han convertido en dos de los más queridos por el público.