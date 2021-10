Los 5 descubrimientos arqueológicos más sorprendentes de la historia

Cultura

El tiempo pasa, y en él se van escondiendo aspectos de la historia que bien definieron civilizaciones, momentos o culturas. Unas edificaciones, pinturas o incluso tumbas que marcaron el rumbo de nuestra realidad, pero que permanecían años y siglos ocultos hasta que la arqueología los sacaba a la luz. A lo largo de la historia, se han producido innumerables hallazgos que han sorprendido al mundo, así como han alterado la concepción que tenemos de él. Unas sorpresas arquitectónicas que aún hoy se siguen produciendo, pues si algo tiene de maravilloso la historia es que nunca deja de impresionar ni, aunque sea pasado, de modificarse. Dentro del casi inabarcable cúmulo de descubrimientos que se han producido hasta hoy, destacamos 5 de los más sorprendentes y, valga la redundancia, históricos.

1. El escalón hacia Tutankamón

Fue un 4 de noviembre de 1922, cuando alguien tuvo la suerte o casualidad de pisar el primer escalón que llevaría a la tumba de Tutankamón. Ese hallazgo fue, sin duda, uno de los más importantes que se conocen. Fue el arqueólogo británico Howard Carter el privilegiado que se vio, en el Valle de los Reyes de Egipto, de repente rodeado de un tesoro incalculable valor y, lo más destacable, en gran estado de conservación. A través de una muestra de ADN, los expertos concluyeron que se trataba del hijo de Akenaton, y hasta hoy se admiran las cuatro pequeñas cámaras, los 5.000 objetos preciosos, armas, vestidos y hasta comidas que rodeaban al faraón, que reinó en el Antiguo Egipto entre 1334 y 1325 a.C.

2. La ciudad sepultada

EFE

Otro gran hito arqueológico fue la gran excavación que terminó sacando a la luz la ciudad de Pompeya. Desde el Renacimiento, nobles y aristócratas ya se hacían con obras de arte que emergían bajo los arados o villas. Pero no fue hasta el 11 de diciembre de 1748, cuando Carlos VII de Borbón recibió la noticia de que se habían hallado las ruinas de Herculano. Siguieron las excavaciones, y comenzaron a hallar casas, templos, termas y, por fin, Pompeya. Se encontraron con una ciudad sepultada, bajo cenizas y rocas volcánicas, así como con cuerpos, mascotas y comidas que se petrificaron o fallecieron durante la erupción del volcán Vesubio.

3. Los 8.000 guerreros

En abril de 1974, un grupo de agricultores decidió llamar al arqueólogo Zhao Kangmin, pues se habían encontrado con algunas reliquias mientras excavaban un pozo. Eso solo fue el inicio del sorprendente hallazgo de los soldados de Terracota. El primer foso se encontró por dicha casualidad, mientras que en 1980 se hallaron dos carros de bronce pintados, cada uno formado por más de 3.000 piezas, así como en 2009 dieron con más guerreros sin barba, los más jóvenes del séquito. El resultado, un conjunto de más de 8.000 guerreros y caballos de terracota a tamaño real, que fueron enterrados junto al primer emperador chino de la Dinastía Qin.

4. Combatir al olvido

Tourists sit and watch the sun set over Angkor Wat, the world's largest religious edifice, in Siem Reap, Cambodia. FOTO: RICHARD VOGEL ASSOCIATED PRESS

La espectacularidad de Angkor es indiscutible. No obstante, permaneció en el olvido para el mundo occidental durante bastantes años. Hasta que el naturalista francés Henri Mouhot dio con ellos de nuevo en el siglo XIX. No obstante, hay quienes se oponen a que éste fuera el descubridor, pues existen expertos que aseguran que ya hubo otros occidentales que visitaron el templo. Si bien la primera vez documentada de un occidental fue en 1586, por el portugués Antonio da Madalena, también quedó registrada la visita de otros pioneros españoles o franceses, como el caso del fraile Chevreul, que menciona el lugar en una carta. No obstante, no fue hasta la llegada de Mouhot en 1860 cuando por fin se atrajo la atención mundial hacia esta maravilla arqueológica y arquitectónica.

5. Machu Picchu

Sus ruinas están tan bien encajadas y localizadas entre la maleza y la naturaleza, que ningún viandante tuvo la curiosidad de indagar por esas grandes alturas. La famosa ciudadela de los incas de Machu Picchu fue hallada por Agustín Lizárraga, un peruano proveniente de Cusco que intentó de manera fallida darla a conocer en el mundo. No obstante, el 24 de julio de 1911, el estadounidense Hiram Bingham se encontró con las fantásticas ruinas, durante un viaje de exploración acompañado por algunos compañeros de la Universidad de Yale.