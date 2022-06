5 películas clave para entender el Desembarco de Normandía

Eran las 4:00 horas de la mañana del 6 de junio de 1944, cuando “la oleada del suicidio” se subía a las lanchas dispuesta a cruzar 23 kilómetros del Canal de La Mancha, en dirección a la playa de Omaha. Unos 1.450 soldados, cuya mayoría no superaban los 20 años, se echaban a temblar pues para ellos ya no había vuelta atrás: había comenzado el Desembarco de Normandía. Un trayecto repleto de mareos, temor y vómitos, con las bombas del enemigo como banda sonora: “Un choque, una explosión y un estremecimiento. Un choque, una explosión y un estremecimiento. No tan rápido como lo digo, pero así de monótono”, recordaba Ronald Jesse, superviviente y tripulante de una de las lanchas. El conocido como Día-D, que se produjo un día como hoy de hace 78 años, es uno de los episodios más sangrientos y escalofriantes de la historia reciente. Una jornada tan histórica como icónica, que ha servido como inspiración para todo tipo de obras, especialmente cinematográficas. Son varias las películas que recuperan esta historia de manera más o menos fiel a la realidad, así como todas ellas coinciden en el impacto de unas imágenes que sufrieron cientos de personas en la orilla de aquella playa.

“El día más largo” (1962)

John Wayne, Robert Mitchum, Henry Fonda, Robert Ryan o Sean Connery componen el reparto de esta película, dirigida por Ken Annakin, Andrew Marton y Bernhard Wicki, así como inspirada en la obra homónima de Cornelius Ryan. Trata sobre el desembarco desde la preparación aliada, un minucioso relato de la histórica jornada y de los enfrentamientos que se produjeron a lo largo y ancho de aquellas playas.

“El desafío de las águilas” (1968)

Dirigida por Brian G. Hutton, esta cinta está protagonizada por Richard Burton y Clint Eastwood y su trama se desarrolla en los días previos al desembarco. Inspirada en la novela de Alistair MacLean, narra la historia de una unidad de élite que tiene como misión rescatar a un general estadounidense que es prisionero de los nazis en un castillo bávaro. Con un toque de comedia, el filme es considerado un clásico del cine bélico, y está disponible en el catálogo de Movistar+.

“Overlord” (1975)

A unas horas del comienzo del Día-D, operación secretamente apodada como “Overlord”, un grupo de paracaidistas estadounidenses salta sobre la Francia ocupada por los nazis para llevar a cabo una misión esencial: destruir un radiotransmisor instalado en una iglesia. Esta cinta, disponible en Netflix y Amazon Prime Video, está dirigida por Julius Avery y ganó un Oso de Plata en el Festival de Cine de Berlín.

“Uno rojo, división de choque” (1980)

Samuel Fuller protagoniza esta cinta, en la cual también dirige a Lee Marvin, Mark Hamill, Kelly Ward o Robert Carradine. La historia se basa en las propias experiencias bélicas de Fuller, quien fue uno de los tantos soldados que desembarcaron en Normandía: a las órdenes e su sargento, cuatro jóvenes soldados norteamericanos recorren los campos de batalla de gran parte de Europa.

“Salvar al soldado Ryan” (1998)

Quizá la película más representativa y reconocida sobre el Desembarco de Normandía. Steven Spielberg es el director de la cinta, protagonizada por Tom Hanks, Vin Diesel, Matt Damon, Edward Burns o Bryan Cranston. Tras desembarcar en la playa, en plena Segunda Guerra Mundial, unos soldados norteamericanos deben arriesgar sus vidas para salvar a James Ryan, cuyos tres hermanos han muerto en la contienda. Este filme está disponible en el catálogo de Netflix.