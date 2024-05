Al Capone, a la cárcel: ¿por qué ingresó en prisión?

A finales de los años 20, Al Capone figuraba en la lista de "más buscados" del FBI. Era una evidencia, ante todo en Chicago, que lideraba un llamado "imperio del crimen". El juego, la prostitución, el contrabando de alcohol, el tráfico de narcóticos y los asesinatos que sucedían en aquella ciudad en peculiar corrían a cargo de Scarface. No en vano ha pasado a la historia como uno de los gánsters estadounidenses más famosos de la época de la ley seca, dominando el crimen organizado entre 1925 y 1931. Ríos de tinta se han escrito sobre Al Capone, así como sus actos han servido de inspiración para el cine o la literatura. Su delincuencia, así como de los súbditos que obedecían sus órdenes, sobrepasaba todo límite. Pero tal era su poder que, aunque fue a la cárcel, no fue por ninguno de los delitos mencionados.

El 5 de junio de 1931, el mafioso fue acusado de 22 cargos de evasión de impuestos federales sobre la renta. El 12 del mismo mes, junto con otros miembros de su organización criminal, Capone fue acusado de conspiración por violar las leyes de la ley seca. En octubre de aquel año, fue juzgado y declarado culpable de tan solo tres de los 23 cargos que se le imponían. Fue sentenciado a 11 años de prisión, con 50.000 dólares de multa, e ingresó en la cárcel de Atlanta un día como hoy de 1932. La clave de su condena residió no en sus gastos, sino en sus ingresos, siendo la prueba más valiosa la que se originó en su oferta de pagar impuestos. Fue un abogado que actuaba para el mafioso quien envió una carta a las autoridades para reconocer su gran ingreso sujeto a impuestos durante ciertos años en los que no los había pagado. Más tarde, se sumaron otras pruebas, como libros de contabilidad o testigos. No obstante, lo que resaltaba no era el por qué de la condena, sino todos aquellos delitos a los que nunca hizo frente.

El deterioro

Su persuasión era su mayor fuerte, y aunque encarcelado terminaba manipulando a su gusto. Persuadió a los guardias de Atlanta para obtener sus caprichos, incluso para trabajar bajo su mando y para concederle todas las comodidades que solicitaba. En aquella penitenciaría permaneció durante apenas dos años, pues en agosto de 1934 le trasladaron a "La Roca", como se conoce a la prisión de Alcatraz. También allí, donde pasaba el tiempo tocando el banjo o la mandolina, era uno de los reclusos más famosos.

Capone no llegó a cumplir los 11 años de condena, pues en noviembre de 1939 fue liberado de Alcatraz por enfermedad. Durante su juventud, Capone mantuvo varias relaciones sexuales que le hicieron pasar factura. Sufría un deterioro generado por la paresia, una etapa tardía del sífilis, motivos por los que fue liberado de la cárcel. Fue trasladado a un hospital, y más tarde se retiró a su finca de Florida, donde vivía arruinado y con la mente deteriorada. Se recluyó con su esposa, sufrió un derrame cerebral, y en 1947 fue encontrado muerto en una bañera.